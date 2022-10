La Tax Foundation premia a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno por sus rebajas masivas de impuestos

La política de rebaja fiscal de Juanma Moreno, aquella que apuesta porque el dinero esté más en los bolsillos de los ciudadanos que en las arcas públicas, ha recibido este miércoles un reconocimiento tanto de la Fundación Para el Avance de la Libertad como de la Tax Foundation. Ambos han reconocido «el esfuerzo» del Gobierno andaluz por mejorar la competitividad fiscal de Andalucía.

Durante la presentación en Madrid de la edición de 2022 del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, en el que la comunidad andaluza ha ido escalando puestos desde 2019 y ya está en el cuarto puesto, la presidenta de la Fundación Para el Avance de la Libertad, Roxana Nicula, ha entregado un reconocimiento a la Junta de Andalucía, que ha recogido el secretario general de Hacienda, Manuel Vázquez Martín, que ha asistido en representación de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Según ha destacado este miércoles la Consejería en un comunicado, desde 2018, Andalucía ha pasado en a clasificación de la Tax Foundation del puesto 10 -el 9, si se excluye al País Vasco, con un fuero fiscal propio que le confiere una capacidad normativa en materia fiscal no comparable al resto de las comunidades-, al 5 en 2021 –el 4, sin contar el País Vasco–, puesto que ha mantenido en 2022, al no haberse tenido en cuenta las medidas aprobadas en el reciente decreto ley de bajada de impuestos frente a la inflación que, aunque con carácter retroactivo, no tendrá efecto hasta la liquidación del IRPF de este ejercicio en mayo del próximo año.

Una vez que se tengan en cuenta las nuevas medidas, Andalucía «pasará a ocupar el puesto número 2 entre las comunidades de régimen común, sólo por detrás de Madrid», ha subrayado la nota de prensa. Vázquez, ha agradecido el reconocimiento en nombre de la consejera, Carolina España, y del resto del Gobierno andaluz, y ha explicado las principales medidas adoptadas durante la pasada legislatura y la actual para que Andalucía «mejore su fiscalidad, con seis bajadas de impuestos en menos de cuatro años», lo que le ha valido el reconocimiento de estas entidades.

En relación con el último decreto ley de medidas fiscales, aprobado en septiembre, Vázquez ha explicado que tanto la supresión durante el año 2023 del canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas como la deflactación de los primeros tramos del IRPF y el aumento de los mínimos personales y familiares exentos de tributación «tienen como objetivo ayudar a las familias a hacer frente a los efectos de la inflación».

También que el objetivo de la supresión del Impuesto de Patrimonio mediante la bonificación del 100% de la cuota «lo que persigue es fomentar la actividad económica, convirtiendo a Andalucía en un sitio atractivo para que nuevos contribuyentes con un patrimonio elevado y potenciales inversores instalen su residencia fiscal en la comunidad autónoma».

El secretario general de Hacienda ha destacado, por último, que las bajadas de impuestos llevadas a cabo en la comunidad «han permitido aumentar la recaudación por IVA e IRPF, y no han afectado a la prestación de servicios públicos de calidad en Andalucía».