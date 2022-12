El Supremo da luz verde a la Audiencia de Sevilla para ordenar el ingreso en prisión de Griñán

El Tribunal Supremo ha notificado este lunes en un auto de aclaración su sentencia de los ERE, lo que supone el último paso para habilitar la ejecución del fallo por el que se condena a José Antonio Griñán a una pena de seis años de prisión y quince de inhabilitación por prevaricación y malversación. En la práctica, lo que supone es que la Audiencia de Sevilla ya puede dictar, cuando lo estime, el ingreso en prisión del ex presidente de la Junta socialista de Andalucía.

Esta espera obedece a que el ex consejero socialista, Gaspar Zarrías, pidió una aclaración de los «conceptos oscuros» que, según él, contenía la sentencia. Es decir que era la respuesta del Tribunal Supremo lo que estaba dilatando el ingreso en prisión de Griñán.

Los magistrados instan a la notificación «urgente y vía Fax» al tribunal sentenciador, es decir, a la Audiencia de Sevilla que, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, decretará el ingreso en prisión definitivo en las próximas horas.

Hechos

El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente la solicitud de aclaración formulada por la representación del ex consejero andaluz de Presidencia Gaspar Zarrías, respecto a la sentencia de tal instancia sobre los recursos de casación interpuestos contra la sentencia inicial de la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas. No obstante, dicha estimación parcial no implica ninguna «modificación sustancial de la fundamentación jurídica de la sentencia».

Así figura en un auto emitido el pasado 14 de diciembre por el Tribunal Supremo, en el que dicha instancia estima dos de los cuatro puntos de la petición de aclaración del citado ex consejero socialista de Presidencia con relación a los hechos contenidos en la sentencia del Supremo respecto a él.

En ambos casos, el Supremo admite que se trata de «errores materiales» en la redacción del texto, «sin que ello que ello suponga una modificación sustancial» de su sentencia, que desestima el recurso de casación de Zarrías contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia, que le impuso una pena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Recientemente, recordémoslo, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, a petición del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo y del ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, ambos condenados a cárcel en dicha sentencia inicial junto con el expresidente de la Junta José Antonio Griñán; ordenaba librar oficio al Supremo para que el mismo informase si había resuelto esta solicitud de aclaración formulada por la representación del ex consejero andaluz de Presidencia Gaspar Zarrías.