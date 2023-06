El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, antes de cerrar su intervención en el Parlamento andaluz de este jueves, ha aprovechado para preguntar al líder del PSOE de Andalucía (PSOE-A), Juan Espadas, por las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, acerca de que «Bildu hace más por los españoles que los patrioteros de pulsera». «Como andaluz me siento un tanto avergonzado» de esas palabras, ha dicho Moreno, que ha preguntado a Espadas si «está de acuerdo con esta declaración», y si «el socialismo andaluz coincide» con esas palabras.

Juan Espadas le ha respondido que él acude al Parlamento a ejercer su «labor de control», y ha afeado a Moreno que «permanentemente rehúye el análisis de su gestión, por la que los andaluces le eligen».

«Yo he venido a preguntarle si en este año usted ha mejorado o no los servicios públicos en Andalucía», ha regateado Espadas para evitar responder a Moreno. El socialista, como si nada, ha lamentado a renglón seguido que Moreno no haya reconocido en alguna ocasión durante el último año «públicamente» que «la mejora en los servicios públicos que se podría producir» en la comunidad autónoma fuera «consecuencia del incremento de la inversión en los Presupuestos Generales del Estado para Andalucía, ni más ni menos que de 6.000 millones de euros al año durante los cinco que lleva de presidente» el líder del PP-A.

En esa línea, Espadas ha indicado a Moreno que «quiera hacernos ver que todo lo que ocurre en Andalucía bueno es responsabilidad de usted, cuando en España los datos económicos hacen y demuestran que nuestro país está a la cabeza ahora mismo de las economías europeas», de forma que «son las políticas» del Gobierno de Pedro Sánchez las que «están generando beneficios» en el conjunto del país y, por tanto, también en Andalucía.

«Sólo le pido que no mienta, que diga toda la verdad, no solo su verdad absoluta, sino la verdad completa, porque a usted le ciega ese mal del ‘antisanchismo’ pepero», le ha espetado Espadas a Moreno, que, según ha abundado, «debería ser un presidente responsable y honesto con los andaluces a la hora de explicarle las cosas».

El líder del PSOE-A ha reconocido además que «claro» que defiende al Gobierno de Sánchez, por cuestiones como la inversión multimillonaria que dedica a Andalucía, según ha incidido antes de concluir instando al presidente de la Junta a decir «la verdad a los andaluces».

Espadas calla

Moreno ha respondido al socialista reprochándole que no haya dicho que no estaba «de acuerdo con el disparate» de las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, con lo «fácil» que «sería decir algo tan sencillo», según ha añadido.

El presidente de la Junta ha subrayado a Espadas que es «el secretario de los socialistas andaluces» y «tiene capacidad para tener voz propia», y lo que ha dicho el delegado del Gobierno en Madrid «no se puede aceptar».

Moreno ha agregado a Espadas que, «cuando alguien dice una burrada, aunque sea de su propio partido, uno, sobre todo en esta comunidad donde desgraciadamente hemos tenido tantas víctimas del terrorismo, lo que tiene que hacer es desmarcarse y decir, mire usted, ese delegado del gobierno, por muy compañero que es mío, se ha equivocado», y así el líder del PSOE-A «hubiera ganado credibilidad», según ha abundado.

Moreno también ha aprovechado para criticar los «calificativos» que «dirigentes del Gobierno» le han dirigido en las últimas fechas, como «señorito, acosador, gamberro, pirómano, soberbio, desaprensivo, terrorista», y le ha indicado a Espadas que su «seguidismo radical de Sánchez es un error» y «no tiene ningún sentido», porque supone «perder el vector principal de cualquier formación política», que en el Parlamento debe ser «defender a Andalucía y a los andaluces y no a Sánchez», según ha remarcado.

Tras afearle también que haya «callado» cuando el presidente del Gobierno «ha avalado un boicot a los frutos rojos de la provincia de Huelva y, por tanto a la agricultura de Huelva y de Andalucía», Moreno ha concluido pidiendo a Espadas que «se olvide» de Sánchez y se centre «en Andalucía y en los andaluces».