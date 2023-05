El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este jueves el «autobús de los incumplimientos» del alcalde socialista hispalense y candidato a la reelección, Antonio Muñoz. El autocar muestra la larga lista de grandes proyectos de la ciudad que han quedado «paralizados» en un cajón, como «el Mercado de la Puerta de la Carne, San Laureano, las Naves de Renfe, la Fábrica de Artillería o San Hermenegildo, entre otros muchos». En total, más de 60 incumplimientos, según denuncian los populares, que llevan años pagando los vecinos de Sevilla.

«Sevilla no está en marcha. Está paralizada y necesita un alcalde que la ponga a funcionar y que gestione. Nuestra ciudad no puede estar ni un minuto más con un alcalde socialista que engaña a los ciudadanos y no cumple con la ciudad», ha asegurado el alcaldable popular.

En su opinión, la realidad de la capital andaluza «nada tiene que ver con la que vende Muñoz», que en estos ocho años «no se ha preocupado por agilizar proyectos». «Mucha palabrería, mucho anuncio, pero todo queda en titulares de prensa. La realidad de la ciudad nada tiene que ver con la que

agilizar proyectos. Hoy vamos a ver sólo algunos ejemplos, pero son muchos más», ha señalado Sanz en una nota de prensa en la que ha detallado estos «incumplimientos».

Altadis: se dejó el proyecto listo. El PSOE lo guardó en un cajón. Muñoz anuncia que la transformación arrancaría antes de 2023. Sólo ha hecho un desbroce y una demolición sin proyecto. Ocho años perdidos.

se dejó el proyecto listo. El PSOE lo guardó en un cajón. Muñoz anuncia que la transformación arrancaría antes de 2023. Sólo ha hecho un desbroce y una demolición sin proyecto. Ocho años perdidos. Casino de la Exposición : Muñoz anuncia en abril de 2019 el proyecto, que tardó dos años en redactarse. No se ha hecho nada. Proyecto retrasado y empantanado. Conmemoración del 29 : Sin avances. Va a pasar como la Conmemoración de Magallanes, sin pena ni gloria.

: Muñoz anuncia en abril de 2019 el proyecto, que tardó dos años en redactarse. No se ha hecho nada. Proyecto retrasado y empantanado. : Sin avances. Va a pasar como la Conmemoración de Magallanes, sin pena ni gloria. Mercado Puerta de la carne : se dejó el proyecto listo. El PSOE lo guardó en un cajón. Ni tiene idea ni se ve qué va a ser con el mercado, que está parado y abandonado.

: se dejó el proyecto listo. El PSOE lo guardó en un cajón. Ni tiene idea ni se ve qué va a ser con el mercado, que está parado y abandonado. Fábrica de artillería : ocho años anunciando su puesta en funcionamiento y rehabilitación. Anuncios, pero cero realidades. Acabó el Año Magallanes sin el centro acabado.

: ocho años anunciando su puesta en funcionamiento y rehabilitación. Anuncios, pero cero realidades. Acabó el Año Magallanes sin el centro acabado. San Hermenegildo-Gavidia : bloqueado, retrasado o como queramos llamarlo. Es un insulto a los sevillanos, ya que no tienen proyecto ni idea.

: bloqueado, retrasado o como queramos llamarlo. Es un insulto a los sevillanos, ya que no tienen proyecto ni idea. Laboratorio urbano San Laureano : en diciembre de 2021 anuncia que será un laboratorio urbano. Ya está bien de inventar para no hacer nada en ocho años.

: en diciembre de 2021 anuncia que será un laboratorio urbano. Ya está bien de inventar para no hacer nada en ocho años. Naves de Renfe: Dijo que el centro de empresas de las Naves de Renfe estaría listo en abril de 2022. Estos retrasos han conllevado además a la pérdida de una subvención de la Junta de Andalucía por valor de casi 1,7 millones de euros. Obras sin comenzar.

«Éstos son sólo siete ejemplos. Siete proyectos paralizados por el alcalde socialista Muñoz. Ocho años perdidos, ya que hemos podido comprobar que por más que ha anunciado el señor Muñoz todo ha quedado en una mentira. Sevilla no está en marcha como tanto dice. Y ahora se dedica a anunciar todo lo que no ha hecho en estos ocho años.. Dice que ha desbloqueado los terrenos para el desarrollo urbanístico, pero no ha desbloqueado nada. Todos los suelos tienen pendiente resolver los sistemas generales que Monteseirín -ex alcalde socialista de Sevilla- dilapidó en Las Setas de la Encarnación», ha denunciado el candidato del PP.

Sanz ha añadido que «hay más incumplimientos: en Lipasam -la empresa municipal de limpieza- el alcalde ha anunciado refuerzos y maquinarias, pero las calles están igual de sucias. Lo más llamativo es que anunció máquinas para retirar las pintadas pero las paredes están llenas de ellas, sólo hay que irse a la calle Doña María Coronel o Vascongadas».

Asimismo, el alcaldable popular ha criticado la existencia de «alcorques vacíos en toda la ciudad a pesar del anuncio de plantación de 5.000 árboles al año», el «retraso de cuatro años en la instalación de ascensores -ahora mismo se está resolviendo la convocatoria de 2018-» o que «no haya construido ningún aparcamiento rotatorio».

Plan de viviendas

Además, en las viviendas en los suelos de la Algodonera de Alcosa «no ha tenido reparo en ir, hacerse la foto y venderlo como suyo, cuando es promoción privada», ha destacado Sanz, que ha remarcado que «hablamos de un incumplimiento flagrante del plan municipal de la vivienda».

Asimismo, la Casa Mallén «está llena de jaramagos y aún no se ha hecho nada». Las obras del centro cívico en Los Bermejales, «que se iban a licitar en 2022, ni siquiera se han licitado y lo ha vuelto a anunciar en campaña», y en cuanto a los parques empresariales, el popular ha indicado que «están abandonados».

Por último, acerca de la red wifi en once mercados de abastos y «la puesta en uso de locales vacíos», Sanz ha recordado que «también están sin hacer», al igual que la nueva plataforma para venta on line.