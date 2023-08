Sanz busca devolver la sombra a Sevilla con nuevos árboles tras los 1.600 ejemplares talados con el PSOE

Una vez atajado el problema de la suciedad en Sevilla, el Ayuntamiento de José Luis Sanz (PP) encara ahora otra de las principales preocupaciones de los hispalenses: la falta de árboles y de sombra en una ciudad que en verano vive por encima de los 40 ºC. En los ochos años que encadenaron al frente de la Alcaldía los socialistas Juan Espadas y Antonio Muñoz se talaron más de 3.600 árboles, una media de 515 ejemplares al año.

Para hace frente a esta deforestación, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este jueves una nueva campaña que arrancará el próximo mes de noviembre con la plantación de cerca de 1.200 árboles. En esta fase también se prevé la reparación de alcorques vacíos, que suman, según las cifras aportadas por el Consistorio, alrededor de 20.000.

Desde la llegada de Espadas al gobierno municipal en 2015, en los sucesivos años se talaron un total de 3.607 árboles, algunos de ellos en zonas emblemáticas del casco histórico como Alameda de Hércules, Las Setas, Plaza Nueva o avenida de la Constitución.

Así, y según se detalla en las fichas de apeo que recoge la página web del Consistorio -datos que hasta el año pasado no figuraban- en 2016 se ejecutaron 591 talas, cifra que ha ido in crescendo en 2017 (640 talas), 2018 (778), 2019 (281), 2020 (403), 2021 (460) y 2022 (454 talas). Las fichas mensuales de 2023 aún no han sido publicadas.

No obstante, las entidades ecologistas locales denuncian que los datos oficiales están incompletos y que el número es aún mayor. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) estipula la plantación de 5 ejemplares nuevos por cada árbol talado.

El argumento empleado por el PSOE para el tal cantidad de apeos apuntaba a su mal estado o a raíces enredadas en canalizaciones, pero los ecologistas llevan años denunciando la tala indiscriminada por otros motivos, como la ampliación del tranvía de Sevilla, la peatonalización de calles o para hacer hueco al carril bici. Además, las asociaciones verdes de la ciudad vienen criticando el «paripé» del Ayuntamiento en el «falso» transplante de árboles, sin seguir el procedimiento anunciado. El Consistorio socialista argumentó que el modo de proceder no fue el previsto por resultar «demasiado lento y laborioso».

Cabe recordar que el ahora secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, fue cazado en un Pleno municipal de 2020 deseando la muerte a la líder de la asociación ecologista Ni un árbol menos. «Es un peligro público. Habría que haberlos matado», afirmó entonces.

Ahora, el actual alcalde, José Luis Sanz, intentará devolver a la ciudad la sombra esquilmada durante casi una década. En la presentación de la nueva campaña en la calle Campo de los Mártires, en Nervión, el popular ha detallado que esta primera fase contará con alrededor de 1.151 árboles. Además, se reparará solería y se empezarán a eliminar tocones en los alcorques.

Esta etapa inicial se desarrollará de noviembre a febrero de 2024, acorde con el periodo de plantación. Pasada esa fecha, el Ayuntamiento estudia la posibilidad de nuevas fases según las «necesidades» de la ciudad. La iniciativa, según ha recalcado Sanz, «cumple» con el objetivo del gobierno municipal de «dotar a la capital de mucha más sombra» para «amortiguar las altas temperaturas» e «incrementar el patrimonio verde» de Sevilla a fin de paliar «la dejadez y abandono de los últimos años».