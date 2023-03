Sánchez vuelve a poner de excusa un evento oficial para ir a un acto del PSOE en Falcon

Pedro Sánchez ha vuelto a subirse al Falcon para ir a un acto de partido, en esta ocasión en Huelva. Para disfrazarlo, Moncloa y Ferraz han hecho coincidir un acto presidencial de muy poca relevancia con un posterior evento del PSOE en Huelva. El presidente del Gobierno cogía la aeronave a las 8:52 de la mañana en Torrejón de Ardoz y, tras casi 50 minutos, llegaba al aeropuerto de Sevilla. Tras el acto socialista, Sánchez ha vuelto a subirse al Falcon a las 14:25 de la tarde en la capital hispalense para llegar cerca de las 15:15 de vuelta a Madrid. Un rápido viaje de ida y vuelta para asistir a un acto de partido a costa de todos los españoles.

Cabe recordar que en teoría Pedro Sánchez únicamente puede utilizar el Falcon para viajes presidenciales, por ello Ferraz y Moncloa han cuadrado su agendas de modo que el presidente del Ejecutivo pudiera sortear esta ordenanza y así asistir cómodamente a la clausura de la Convención Municipalista del PSOE de Andalucía en Huelva, donde se ha presentado el primer vídeo electoral de la campaña socialista, y en la que ha afirmado que «una década de recortes y de respuesta neoliberal a la crisis financiera, exigen de una década de políticas de progreso y de avances en derechos».

«Necesitamos una década de políticas progresistas y una década de avances en derechos para revertir todo aquello que desmanteló la derecha», ha asegurado, tras presentar el lema de la campaña ‘Defiende lo que piensas’, en la que ha pedido «tener más gobiernos que defiendan lo que piensa la mayoría».

Al respecto, Sánchez ha indicado que «no importa el ruido, la crispación o los insultos y descalificaciones de aquellos que pretenden con su actitud sumir a la política en eso» y ha insistido en que el PSOE seguirá defendiendo la importancia de tener un Estado del Bienestar «robusto».

«Mientras sea presidente del Gobierno no olvidaré esa década nefasta de la crisis financiera y la respuesta neoliberal. Recuerdo a los estudiantes manifestándose contra los recortes, la ley educativa que segregaba y afianzaba a la educación privada. También me acuerdo de muchísimos profesionales sanitarios, que querían defender un Sistema Nacional de Salud (SNS) público, gratuito y de calidad. Recuerdo también ese éxodo silencioso de científicos que se fueron de España durante todos esos años y que ahora están volviendo porque entonces no tuvieron lo que tienen hoy, que es un gobierno comprometido», ha explicado.