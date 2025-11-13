Ruta del mosto en Sevilla: tabernas y tascas en las que tienes que parar sí o sí

¿Te gusta el mosto? Pues si es así, seguro que ya conoces el mosto del Aljarafe que es de los más admirados y sobre todo, uno de los que se pueden degustar ahora en todo su esplendor, gracias a una ruta por esta localidad de Sevilla que ahora te presentamos. La ruta del mosto con las tabernas y tascas en las que tienes que parar sí o sí.

Sevilla en noviembre tiene un sabor especial. En concreto, el del mosto del Aljarafe, un vino joven con cerca de un 11 % de alcohol, el cuál es fermentado durante unos cuarenta días. Esa diferencia con respecto al mosto en general, hace que sea un producto único, con personalidad propia. Y lo encontramos como su nombre indica, en la comarca del Aljarafe, con localidades como Umbrete, Villanueva del Ariscal, Bollullos de la Mitación o Bormujos. En sus bodegas todavía se elabora de forma tradicional, pisando la uva, fermentando en bocoyes de madera y servido directamente desde la barrica. Todo forma parte de un ritual que sigue muy vivo, de modo que será bueno conocer al detalle estas bodegas y las tabernas en las que puedes hacer la ruta del mosto.

Cómo hacer la Ruta del Mosto

La Ruta del Mosto puede recorrerse en coche, enlazando los pueblos del Aljarafe, o eligiendo un par de localidades para pasar el día. Lo importante es hacerlo sin prisas, disfrutando de cada parada y de la gastronomía que acompaña al vino joven.

Umbrete es un buen punto de partida para comenzar la ruta. Aquí se celebra la Feria del Mosto y la Aceituna Fina, que reúne cada año a cientos de visitantes. Y luego podemos ir hacia Villanueva del Ariscal y Bollullos, que son pueblos con larga tradición vinatera. Luego llegaremos a Bormujos, Gines, Espartinas o incluso Santiponce y Camas, donde también se conserva esta costumbre.

Lo cierto es que cada uno de estos municipios, entienden el mosto a su manera y en cada uno de ellos podemos encontrar los locales ideales para disfrutarlo. En algunos encontrarás que se ofrece en las bodegas familiares; mientras que en otros, los bares lo compran a pequeños productores del entorno, por lo que será bueno conocer esos sitios que visitar sí o sí, en esta ruta.

Tabernas y bodegas imprescindibles de la ruta

Bar Escalera (Bollullos de la Mitación). Fundado en 1952, es uno de los grandes clásicos de la ruta. Sirven su propio mosto almacenado en bocoyes y lo acompañan con tapas de cocina tradicional: montaditos, manitas de cerdo, migas, garbanzos o carne en salsa.

Taberna Justicia (Umbrete). Local centenario que fue reabierto en 2015, donde se elabora el mosto de la casa. Su carta además ofrece guisos caseros con platos más elaborados, desde carrillada hasta arroz con gamba blanca. Los postres, como la tarta de maracuyá o el bizcocho de zanahoria, son también imprescindibles.

Bodega Caimán (Bollullos de la Mitación). Abierta en 1939, produce mosto con uvas Garrido Fino y Zalema, que fermentan en bocoyes de castaño y roble americano. Con el tiempo, el lugar evolucionó de vender sólo vino a ofrecer también potajes, migas y guisos caseros. Su mosto, ligeramente turbio y de tono dorado, es de los más reconocidos del Aljarafe así que no te lo puedes perder.

Bodega Pepe Girón (Bormujos). Inaugurada en 1979, es una de las más veteranas en el municipio. Al principio sólo vendían vino, pero con los años incorporaron chacinas y guisos sencillos. Hoy, además del mosto en temporada, sirven carne con tomate o potaje, en un ambiente cercano y familiar.

El Mellizo (Villanueva del Ariscal). Fundado en 1954, este bar mantiene el espíritu del negocio original. Aquí se servía el mosto en garrafas y más tarde en bocoyes. Hoy elaboran su propio vino, que acompañan con aceitunas, frutos secos y tapas calientes. El local conserva ese aire de bodega antigua que tanto gusta a los habituales.

Bodega Nicomedes (Santiponce). Esta otra bodega sólo abre durante la temporada del mosto, así que es una cita obligada. Gestionada por la familia Castillo Ruiz desde 1992, combina su vino joven con guisos caseros y chacinas. Cuenta con dos salones y una terraza.

Bodega San Rafael (Camas). Situada en el barrio de La Pañoleta, abrió en 1947 y apenas ha cambiado desde entonces. Tiene una barra larga y mesas de madera bajo los soportales. Además del mosto, son populares su moscatel y la mistela. Además sirven tapas sencillas.

El mosto del Aljarafe no es sólo una bebida; es parte del paisaje y de la memoria de muchos sevillanos. Durante los meses de otoño e invierno, los pueblos se llenan de visitantes que buscan esa experiencia de poder saborear el mejor mosto en un entorno privilegiado. Además, asistir a una bodega permite ser testigo del proceso artesanal de como se elabora. La Ruta del Mosto es, en el fondo, una forma de recorrer Sevilla desde otra perspectiva, llena de sabores increíbles y lugares con solera.