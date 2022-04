«Sé que es misión imposible, pero es lo último que puedo hacer y por intentarlo no pierdo nada». Así arrancaba el mensaje de Aurora Lancha en redes sociales, la madre bética que ha movido cielo y tierra para recuperar la bufanda que su hijo fallecido llevaba a los partidos de su equipo y que ella perdió el pasado sábado tras la final de la Copa del Rey.

«Ayer a la salida del Villamarín, entre la euforia y la masa de gente que había se me perdió la bufanda de mi niño. Se me cayó, y aunque recorrí el camino de nuevo, ya no la encontré. Es una bufanda muy especial porque la tenía desde que el Betis bajó a Segunda y pone en ella ‘volveremos’. No había ni un partido en el que no la llevara. Ayer quise que viniera conmigo a la final y torpemente la perdí. Para quien no conozca el porqué es tan especial, mi hijo falleció hace tres años. Si no la recupero, cosa que soy consciente de que es difícil, sólo espero que quien se la encontrara sepa valorarla y la lleve a los partidos con el mismo cariño con el que él la llevaba», pedía la madre el pasado 25 de abril en redes sociales, apelando a la colaboración ciudadana.

Los sevillanos han respondido y Aurora ha logrado recuperar esta prenda tan «especial». La «misión» que ella misma consideraba «imposible» se ha hecho realidad gracias a la «humanidad» de miles de personas que se han movilizado a través de Internet.

Un bético, «que no busca ni quiere protagonismo», recalca Aurora, le ha devuelto no sólo la bufanda sino la convicción de que «un ángel desde el cielo te buscó a ti para que me pudieras devolver esta bufanda». Éstas son las primeras palabras que la madre ha intercambiado con el aficionado del Betis que ha devuelto la prenda a sus manos.

«Yo no tengo Twitter, es algo que no controlo, pero alguien ha hecho esa labor por mí», relata a Europa Press. Aurora se ha mostrado agradecida a las miles de personas que «sin conocerme de nada, se han parado un momento en el ajetreo de vida que llevamos para ayudarme». Ha sido, reconoce abrumada, «increíble».

Aurora recuerda ahora la llamada de su hermano diciéndole entre lágrimas «la tenemos, la tenemos» y cómo, cuando vio frente a frente al joven que encontró la bufanda perdida en la avenida de la Palmera, le preguntó: «¿Puedo darte un abrazo?». La madre ha reconocido la «manchita» que la prenda tiene en una esquina. «Es la mía», afirma. Finalmente, la bufanda de Jaime ha vuelto a su hogar.