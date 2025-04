Las razones de un ex líder LGTBI para dejar el PSOE: «Bildu, la amnistía y el giro ultraizquierdista»

Antonio Benítez, ex coordinador LGTBI del PSOE de Andalucía (PSOE-A), decidió en 2023 abandonar las filas del partido por su desacuerdo con la dirección que ha tomado bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. En una entrevista exclusiva con OKDIARIO Andalucía, Benítez detalla las razones de su ruptura, apuntando a pactos como el de Bildu, la amnistía y un giro político que él califica de «ultraizquierdista» como los factores que lo llevaron a dejar una formación en la que ocupó cargos relevantes: secretario de Organización del PSOE de Estepona, coordinador de redes sociales en políticas LGTBI o concejal. Lo peor, sin embargo, ha llegado tras su salida del partido en 2023, momento en el que comenzó un «hostigamiento» socialista que ha culminado con una denuncia ante la Policía Nacional.

«Hace un par de años yo decidí abandonar las filas del grupo municipal socialista porque yo creo que el PSOE ha tomado un rumbo en el que yo ya no me veía reflejado ni representado. Hechos como que se pacte con partidos como Bildu, la amnistía y todo eso, supuso en mí un antes y un después en el grupo municipal y en el PSOE. Yo tenía cargos de responsabilidad, como secretario de Organización de Estepona y fui coordinador LGTBI del PSOE de Andalucía y todo esto que está creando el nuevo partido, porque antes esto no se había vivido, y yo he sido siempre un claro defensor de la Democracia y no veo ahora mismo ese giro que ha tomado el PSOE tan a la ultraizquierda», explica Benítez con firmeza.

Su decisión no fue sencilla. Benítez, quien también fue telonero de Susana Díaz en Marbella durante las primarias contra Pedro Sánchez, sintió que el PSOE se alejaba de los valores que lo llevaron a militar en él. Los pactos con Bildu, que considera incompatibles con su visión democrática, y la amnistía, fueron puntos de inflexión. «Eso supuso en mí un antes y un después», reitera, destacando que estas medidas lo llevaron a replantearse su lugar en el grupo municipal socialista de Estepona, donde también ejercía como concejal.

Acoso homófobo

Benítez expresa su desconcierto por el trato recibido, toda vez que desde su marcha del partido ha recibido todo tipo de amenazas por parte del socialismo. «Tampoco entiendo que aquí en Estepona a un concejal se le haga esto por parte del PSOE. Un concejal que no tiene ni voz ni voto en los plenos y que sólo se dedica a votar lo que yo creo que es mejor para el pueblo. Muchas veces pienso, si dependiera de mí ese voto, ¿qué pasaría?», reflexiona.

Como secretario de Organización del PSOE de Estepona, Benítez tuvo un papel clave en la estructura interna del partido, coordinando estrategias locales y fortaleciendo la presencia socialista. Su labor como coordinador de redes sociales en políticas LGTBI en 2022 incluyó iniciativas para promover la igualdad y visibilizar al colectivo en Andalucía. Sin embargo, su desencanto con la deriva del partido lo llevó a priorizar sus principios. «Yo he sido siempre un claro defensor de la Democracia», subraya, dejando claro que su salida fue una cuestión de coherencia.

Benítez lamenta que el PSOE haya adoptado un rumbo que, para él, rompe con su tradición socialista. «Antes esto no se había vivido», afirma, contrastando la actual dirección con etapas previas que consideraba más dialogantes. Su apoyo a Susana Díaz en las primarias refleja su preferencia por una línea distinta a la que se impuso, un factor que influyó en su desafección.

Durante su etapa en el PSOE, Benítez trabajó incansablemente por los derechos LGTBI, pero el giro político del partido lo llevó a sentirse desalineado. «Todo esto que está creando el nuevo partido» es, en sus palabras, una fuente de división que lo empujó a tomar la difícil decisión de abandonar. Su experiencia pone de manifiesto las tensiones que pueden surgir cuando un militante cuestiona la dirección de su partido desde dentro.