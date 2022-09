Rafael García Ortiz es hermano de Ascensión García, asesinada por ETA en Sevilla en 1998 junto a su marido, el concejal del PP en el Ayuntamiento hispalense Alberto Jiménez-Becerril. Tras conocerse esta semana que el Gobierno de Sánchez firmaba el acercamiento de 13 presos etarras más, entre ellos históricos de la banda como Francisco Javier García Gaztelu ‘Txapote’ -asesino de Miguel Ángel Blanco- o Henri Parot, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) y diputado en la Diputación de Sevilla se muestra de todo menos sorprendido: «Ya lo dijo (Arnaldo) Otegi, presos a cambio de Presupuestos».

Con motivo de una concentración ciudadana en el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache, García Ortiz atiende a OKDIARIO Andalucía para valorar los beneficios penitenciaros a presos de la banda terrorista que dejó más de 3.500 atentados y 850 muertos en nuestro país.

«Es el culmen de la traición, el culmen del engaño hacia todos los ciudadanos y hacia el Estado democrático. Pero no nos debe de extrañar nada. ¿Qué se puede esperar de un Gobierno que ha traicionado y ha engañado vilmente a todos sus ciudadanos?», se pregunta García Ortiz.

Tras la reciente decisión de Instituciones Penitenciarias, sólo quedan 45 presos etarras fuera de las cárceles del País Vasco y Navarra. Los pactos de Sánchez con Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) suponían consumar la «traición» a las víctimas, pisotear su memoria y ceder ante los herederos de ETA: «No nos debe de extrañar, ya lo dijo Otegi hace poco: ‘Presos a cambio de Presupuestos’. Ahí tienes la respuesta», remarca el diputado provincial.

«Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor es que van a tratar de hacer ver a toda la sociedad que lo que están haciendo es lo que está bien hecho. Y ése es el gran problema de todo esto. Están metiéndonos en tal vorágine, en una situación tan complicada que es un abandono total de las instituciones, de España, de la ciudadanía y de la democracia. Es una traición total hacia todo. ¿Qué se puede esperar de un Gobierno que está manipulando nuestra Historia? No la de hace 100 años, que también, sino la de hace 500 y 1.000 años. Ahora están diciendo que el Cid Campeador no es lo que era, que es una invención del franquismo, que los Reyes Católicos es todo también un invento. ¿Qué se puede esperar de un Gobierno así? Es una situación muy complicada y lo que habría que hacer es echarlos, pero echarlos además con urgencia, democráticamente hablando. Es la única solución que nos queda», lamenta García Ortiz.

Preguntado por los recientes homenajes del PSOE a Miguel Ángel Blanco a raíz del 25º aniversario de su asesinato, que un mes después contrarresta con el acercamiento de su verdugo, Txapote, el hermano de Ascensión García lo tiene claro: «Es hipocresía pura y dura. Están tratando de jugar a dos bandos. Por una parte, Presupuestos a cambio de presos, y por otra parte, decirle a las víctimas del terrorismo que hombre, que ya está. Pero así no se hacen las cosas. Es, sin duda, una traición a la memoria de todas las víctimas», sentencia el portavoz espartinero de Vox.

Acercamiento de presos

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, comunicaba este miércoles el acercamiento de 13 presos etarras. Además de los citados Henri Parot (condenado a 4.592 años de cárcel) y ‘Txapote’ (sentenciado a 500 años de prisión), el listado lo completan Ismael Berasategi Escudero, Manex Castro Zabaleta, José Antonio Zurutuza Sarasola, Aitor Agirrebarrena Beldarrain, Oscar Celarain Ortiz, Jon Bienzobas Arretxe, Juan Manuel Inciarte Gallardo, Eider Pérez Aristizabal, Juan Luis Rubenach Roig, Félix Alberto López de la Calle Gauna ‘Mobutu’ y Jon Igor Solana Matarrán.

Éste último tiene un historial especialmente sangriento en Andalucía, donde acabó con la vida del concejal del PP en el Ayuntamiento de Málaga, José Martín Carpena; del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Luis Portero; y del coronel médico del Ejército del Aire, Antonio Muñoz Cariñanos, atentados todos ellos perpetrados en el año 2000.

Los asesinos de Ascensión García y Alberto Jiménez-Becerril, Mikel Azurmendi y Maite Pedrosa, ya fueron acercados en noviembre de 2020. Fueron trasladados de Valencia a la cárcel de Zaragoza. «Tengo una sensación de rabia y de impotencia increíble. Es como si partiéramos otra vez desde el principio, como si partiéramos de cero, como si les hubieran matado ayer mismo, como si todo volviera a empezar otra vez, y otra vez a vivir la misma pesadilla y la misma terrible realidad», denunciaba entonces García Ortiz a este periódico.