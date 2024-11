El PSOE sobre la condena a la cúpula de UGT Andalucía por su corrupción en la etapa de los ERE: «Respeto»

El PSOE de Andalucía (PSOE-A) se ha pronunciado este miércoles sobre la condena a la cúpula de UGT Andalucía (UGT-A) por su delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con fraude de subvenciones. Al haberse producido estos hechos durante 2009 y 2013, años de gestión socialista, los medios han cuestionado a la portavoz del PSOE-A, Ángeles Férriz, al respecto. «Respeto», ha respondido.

Férriz ha trasladado este miércoles el «respeto» del PSOE-A hacia «todas las decisiones judiciales», y ha considerado que es el sindicato UGT-A el que «se tiene que pronunciar» sobre la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condena a los principales miembros de la antigua cúpula de dicha organización -entre ellos, el que fuera secretario general Francisco Fernández- a tres años de cárcel y una multa de 50 millones de euros, por un delito continuado de, con la atenuante de dilaciones indebidas.

En rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz socialista se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre cómo valora la sentencia conocida este miércoles que obliga también a los ex cargos del sindicato condenados a que indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con 40.620.256 euros, así como atribuye al propio sindicato la responsabilidad civil subsidiaria de dicho importe.

«Respeto todas las decisiones judiciales y, en este caso, creo que los que se tienen que pronunciar son el sindicato UGT, no nosotros», se ha limitado a comentar al respecto Ángeles Férriz. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha condenado al ex vicesecretario de Organización de UGT-A y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla a tres años de cárcel y una multa de 50 millones de euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de fraude de subvenciones, con la atenuante de dilaciones indebidas; por destinar «de forma consciente y fraudulenta» más de 40,6 millones de euros de ayudas de la Junta para cursos de formación, «para financiar actividades propias del sindicato ajenas al fin social» de las subvenciones.

La Sección Tercera condena a las mismas penas de tres años de prisión y multa de 50 millones de euros por los mismos delitos al que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín, y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea.

La ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez, resulta condenada como cómplice de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con fraude de subvenciones, con la atenuante de dilaciones indebidas, a seis meses y dos días de prisión y a una multa de 25 millones de euros; mientras resultan absueltos el resto de acusados, empresarios otrora proveedores de UGT-A.

La sentencia condena a Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea a que indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con el 99 por ciento de la cuantía de 40.620.256 euros; y a Dolores Sánchez al pago del uno por ciento de dicha cantidad, cuota correspondiente como cómplice; y subsidiariamente con los condenados como autores hasta el límite de 4.288.707 euros; declarando al sindicato UGT-A como responsable civil subsidiario por el total importe de 40.620.256,43 euros a la Junta de Andalucía y absolviendo de toda responsabilidad civil a las empresas proveedoras del sindicato.