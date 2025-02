El PSOE de Andalucía da la espalda a Felipe González por criticar a Montero: «Estamos orgullosos de ella»

El PSOE de Andalucía (PSOE-A) ha cerrado filas este jueves en torno a María Jesús Montero, su secretaria general y vicepresidenta primera del Gobierno, tras las críticas lanzadas por el ex presidente Felipe González. La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha dejado claro en rueda de prensa que no sólo no comparten las palabras de González, sino que sienten «orgullo» de contar con Montero al frente de la Vicepresidencia y del Ministerio de Hacienda. «No lo compartimos en absoluto», ha zanjado desde la sede regional en Sevilla, marcando distancias con una de las figuras históricas del partido.

Todo viene por las declaraciones que González soltó en un acto en Valencia, donde cuestionó que Montero sume a sus cargos en el Gobierno la nueva responsabilidad como líder del PSOE-A. «No porque lo diga la Constitución o la ley, por sentido común, quien está sentado en la caja no puede estar repartiendo lo que tiene en la caja y ser candidato de tal o de cual cosa», dijo el ex presidente, aumentando así las críticas por la compatibilidad de roles de Montero. Pero en el PSOE andaluz no han tardado en salir al paso para defender a su jefa de filas con uñas y dientes.

«Tener a María Jesús Montero al frente de la Vicepresidencia primera y del Ministerio de Hacienda, con lo importante que es que una mujer andaluza lleve las cuentas de este país y que siempre tenga a Andalucía en el foco de la acción política, nos hace sentirnos orgullosos como socialistas y como andaluces», ha remarcado Márquez. Para ella, no hay lugar a dudas: Montero es un activo clave, y su liderazgo, lejos de ser un problema, es un motivo de celebración en la formación.

La polémica llega en un momento delicado, con el PSOE-A mirando de reojo las encuestas. Precisamente este jueves se publicaba otra encuesta que otorgaba a Juanma Moreno una mayoría absoluta holgada en caso de elecciones autonómicas, con 15 puntos de ventaja sobre los socialistas. Márquez, sin embargo, hace oídos sordos a las evidencias de las encuestas. «Montero va a ser la presidenta de la Junta de Andalucía, y los andaluces lo saben porque sentimos su convicción y su fuerza en esta nueva etapa», ha afirmado con rotundidad. Y ha ido más allá, lanzando un dardo al actual presidente: «Lo sabe hasta Moreno Bonilla, que está más nervioso que nunca».

Así, el PSOE-A no sólo ha plantado cara a las críticas de González, sino que ha aprovechado para reafirmar su apuesta por Montero como líder y futura carta para reconquistar San Telmo. La tensión interna está servida, pero en Sevilla tienen claro que su orgullo pesa más que las palabras del ex presidente.