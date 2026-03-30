El PP critica al PSOE por 8 años sin actuar: «Ni han eliminado los puntos negros de la carretera más peligrosa»

La senadora del PP por Córdoba, Cristina Casanueva, ha expresado este lunes su pesar porque «el PSOE de María Jesús Montero ha enterrado la conversión en autovía de la N-432», en referencia a la respuesta parlamentaria del Gobierno a los senadores del PP, en la que se detallan «las mejoras que pretende llevar a cabo en esa carretera a su paso por la provincia, y donde se da cuenta de la intención del Ejecutivo de duplicar carriles en determinados puntos».

En un comunicado, Casanueva ha señalado que «es otro engaño más del Gobierno de Sánchez, es una patada hacia adelante con una infraestructura que lleva demasiado tiempo metida en un cajón del gobierno del PSOE», y ha subrayado que, con esta respuesta, «la única conclusión es que la N-432 no será una autovía, porque una autovía debe serlo desde el principio hasta el final, y ya sabemos por el propio Gobierno que el tramo Zafra-Espiel ni siquiera está en estudios en estos momentos».

Carreteras en mal estado

Asimismo, ha añadido que «esta nueva respuesta del Ministerio de Transportes deja claro que el tramo Córdoba-Granada tampoco será autovía, porque pretenden desdoblar algunos kilómetros entre Córdoba y Espejo, y del resto de carreteras desde Espejo a Granada ni siquiera se hace mención cuando en este tramo entre Baena, Luque y Alcaudet existen muchos accidentes».

Según ha expresado, «estas intenciones del Gobierno del PSOE son de dudosa credibilidad», puesto que «el Ejecutivo no tiene Presupuestos Generales del Estado porque lleva tres años sin presentarlos». «¿De dónde va a sacar el dinero para construir esos carriles nuevos?», ha cuestionado la popular, quien ha apostillado que «esto es otra tomadura de pelo a los cordobeses, y ya está bien, porque es la seguridad vial de las personas que usan esta carretera a diario».

Para la senadora, «el Gobierno del PSOE ha desperdiciado ocho años sin hacer nada ni para convertir en autovía ni para eliminar los puntos negros de una de las carreteras más peligrosas de España, según ha dejado claro el RACE».

«Nunca han tenido intención de convertir en autovía la N-432, este es el castigo del PSOE a la provincia, y muy especialmente a la zona norte de la provincia, donde sus municipios tienen que hacer frente al reto demográfico sin autovía, sin capacidad eléctrica para la industria y con la enésima negativa de la CHG para dejar que la Junta termine la conexión de La Colada», ha afirmado, para reprochar «tanto castigo al norte de Córdoba». «Los cordobeses no merecen este desprecio del PSOE y del Gobierno de Sánchez», ha subrayado.

Así, ha remarcado que desde el PP de Córdoba seguirán «trabajando y reclamando mejoras reales en seguridad en una de las carreteras fundamentales en la provincia».