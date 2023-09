Piden 9 años de cárcel para el alcalde socialista de Pujerra por adjudicar contratos irregularmente

No hay semana en la que no conozcamos la imputación o la condena de algún socialista en Andalucía… y esta no podía ser menos. Hablamos de Francisco Macías, alcalde socialista de Pujerra (Málaga), para quien la Fiscalía ha dado a conocer este miércoles que pide nueve años de prisión y 15 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación y falsedad documental, al adjudicar un contrato por valor de casi 200.000 euros de forma presuntamente irregular.

Las supuestas irregularidades se llevaron a cabo en diciembre de 2013, cuando el Ayuntamiento socialista acordó iniciar el procedimiento de adjudicación de contrato de obras consistentes en dotación de infraestructuras y equipamiento de nave municipal para la elaboración de castañas por procedimiento negociado y sin publicidad, siendo financiado al 100% por la Diputación con un importe de 194.381 euros.

El acusado, en su condición de alcalde del referido municipio, mediante decreto y siendo entonces secretario del Ayuntamiento otro acusado, aprobó el expediente de contratación con cláusulas administrativas particulares, dice la acusación en su escrito Están procesados, igualmente, los administradores de dos empresas que participaron en este proceso.

La Fiscalía señala que el proyecto fue adjudicado en enero de 2014 a una de estas sociedades, aunque fue el responsable de la otra «el que, con conocimiento y consentimiento del resto de acusados, asumió las gestiones para la ejecución», subcontratando, al parecer, «de forma irregular y con la anuencia del alcalde y sin reparo del secretario» con otra sociedad la ejecución en cuanto a maquinaria.

Según la calificación inicial de la acusación pública, en la fiscalización de este primer contrato presuntamente «se evidenciaron multitud de irregularidades». Posteriormente, se inició un segundo expediente «resolviéndose por los acusados de la misma forma que en el anterior», con un proceso «sin publicidad» y con supuestas irregularidades.

Los cuatro acusados, dice el escrito, se pusieron de acuerdo «burlando las disposiciones administrativas en cuanto a contratación pública». Para el ministerio fiscal, hubo «clara infracción de los principios de publicidad, concurrencia» y, además, «simulares un expediente administrativo en el que daban apariencia de haber efectuado solicitud de ofertas».

En las conclusiones provisionales, se señala que se desconoce los beneficiario finales de la diferencia entre el coste real y el dinero público que se pagó, pero se indica que en cualquier caso «el concierto de los acusados a los referidos fines implicaba un perjuicio a los intereses económicos del Ayuntamiento de Pujerra, en beneficio propio o de terceros».

Así, al regidor y al secretario municipal se les acusa de los supuestos delitos de prevaricación y de fraude en la contratación, que estaría en concurso; y por otro de falsedad documental, solicitando en total de nueve años de prisión para cada uno. A los otros dos acusados se le achacan presuntos delitos de prevaricación, como cooperadores; de falsedad y estafa. Además, se insta a que indemnicen a la empresa subcontratada con 15.100 euros, cantidad supuestamente defraudada.