El Parlamento andaluz ha celebrado este lunes 28 de febrero, Día de Andalucía, con mensajes de aliento al pueblo ucraniano, la remodelación del PP como telón de fondo y con la vista puesta en las elecciones autonómicas, aún sin fecha, pero que tendrán que celebrarse a lo largo del presente año.

El acto ha arrancado con el izado de la bandera verde y blanca y la interpretación del himno de Andalucía en voz del cantaor onubense Arcángel. Entre los presentes, la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero; el ministro de Agricultura, Luis Planas; los expresidentes del Parlamento de Andalucía, José Antonio Marín Rite, Javier Torres Vela, Mar Moreno, Fuensanta Coves y Manuel Gracia; o la expresidenta de la Junta Susana Díaz.

El líder andaluz, Juanma Moreno, al que las encuestas le sitúan al borde de una mayoría absoluta que sí alcanzaría con Vox, ha apostado por revalidar el Gobierno de la Junta, esta vez sin coaliciones. Precisamente, el partido de Santiago Abascal, fiel a su discurso de los últimos años, ha pedido trasladar la festividad del Día de Andalucía al 2 de enero para conmemorar así la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492.

El presidente de la Junta, que ha acudido al acto acompañado de su mujer, Manu Villena, había señalado horas antes en una entrevista en COPE que su «aspiración máxima» es contar con «un Gobierno monocolor» y «gobernar con manos libres», además de reiterar su intención de «agotar la legislatura para llevar al máximo el programa electoral».

El jefe del Ejecutivo autonómico no ha querido olvidarse del pueblo ucraniano, a quien ha manifestado su más profundo apoyo tras la invasión rusa: «Los andaluces hacemos nuestras las lágrimas de cada anciano, el sufrimiento de cada niño y mujer y el dolor de cada exiliado de Ucrania».

Desde Ciudadanos (Cs), socios de Gobierno, el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha descartado ir de la mano del PP en los comicios regionales y ha abogado por reeditar el actual gobierno si los resultados electorales «lo permiten».

Por parte de Vox sólo ha estado presente su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, aunque lo ha hecho como secretario tercero de la Mesa de la Cámara autonómica y ha insistido en la oposición de su partido al Estado de las Autonomías, «fuente de desigualdad y división entre todos los españoles».

Una postura que ha tenido réplica por parte de la presidenta del Parlamento den Andalucía, Marta Bosquet (Cs), quien ha proclamado que «la autonomía no es impedimento para la cohesión de España» y ha criticado a quienes no creen en ella, acusándoles de usar el actual «modelo de convivencia» como «arma para intentar dividir, obtener privilegios o levantar fronteras». «Nos sentimos tan españoles como andaluces porque no hay ningún conflicto», ha recalcado.

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha focalizado sus palabras en atacar a Vox: «El objetivo de las próximas elecciones en Andalucía es que Vox no pinte nada en el Parlamento ni condicione ni decida sobre los andaluces». El socialista también ha ‘disparado’ contra Juanma Moreno, quien «no hace ascos a gobernar con la extrema derecha».

Por último, Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, ha defendido la postura andalucista de su formación y ha advertido de que «la clave política» para la comunidad pasa por tener «voz propia en el Gobierno de la Junta, en el Congreso de los Diputados y en Europa» para defender «los intereses de las mayorías sociales de Andalucía».