Parece sacada de una película de terror: la misteriosa casa en el barrio del casco viejo de Sevilla que más miedo da

En el centro histórico de Sevilla, donde cada calle tiene siglos de historia a sus espaldas, todavía hay rincones que escapan a las rutas habituales y que se mueven en una especie de discreto anonimato. Son lugares que no podemos ver fácilmente en guías ni en mapas turísticos, pero lo cierto es que siguen ahí, casi intactos, resistiendo al paso del tiempo y en ocasiones…dando bastante miedo.

Uno de ellos se encuentra en el entorno de la calle Arrayán, en pleno barrio de la Feria. A simple vista, cuesta diferenciarlo del resto. Fachadas encaladas, balcones cerrados y un aire tranquilo que domina la zona durante buena parte del día. Sin embargo, hay una vivienda concreta que rompe esa normalidad sin hacer ruido y que si bien no tiene un nombre oficial, muchos vecinos (y también curiosos) la conocen como la casa de nadie, un nombre que no figura en ningún registro, pero que se ha ido asentando con los años a base de comentarios, recuerdos y, sobre todo, de una sensación que muchos comparten y es que es una casa que da miedo ya que en ella han pasado cosas inexplicables.

La misteriosa casa en el barrio del casco viejo de Sevilla que más miedo da

Durante el día, pasa desapercibida y nadie se detiene demasiado a mirarla. Tiene su puerta cerrada, la cancela envejecida y las ventanas selladas así que puede pasar por ser una casa abandonada que como otras, forma parte del paisaje urbano sin llamar especialmente la atención.

Pero al anochecer la percepción cambia. Tal y como podemos leer en ABC Sevilla, la iluminación tenue de la calle proyecta sombras más largas de lo habitual y el silencio se hace más presente. Es entonces cuando algunos vecinos aseguran fijarse más en esa vivienda concreta, quizá porque su aspecto transmite una sensación distinta al resto. Incluso algunos afirman que, en ocasiones, se percibe una leve claridad en el interior, concretamente en la zona del patio. Una luz tenue que aparece sin una explicación clara y que, en la mayoría de los casos, se atribuye a reflejos o efectos de la iluminación exterior.

Más allá de lo que se percibe desde la calle, lo que se conoce del interior de la vivienda apunta a una estructura clásica sevillana con un patio central, elementos decorativos antiguos y un diseño propio de las casas construidas en el siglo pasado. Sin embargo, el estado de conservación es lo que marca la diferencia. El desgaste es evidente, los materiales han perdido su aspecto original y todo el conjunto transmite abandono.

En el centro, un pozo cubierto se convierte en uno de los elementos más comentados por quienes han escuchado hablar de este lugar. Pero no hay visitas abiertas ni documentación accesible que permita conocer con exactitud su historia sino que todo lo que se cuenta procede de testimonios indirectos o de reconstrucciones que han ido circulando con el tiempo.

Entre lo que se sabe y lo que se cuenta

Y ahí es donde empieza realmente el interés por esta casa. No tanto por lo que está demostrado, sino por todo lo que se ha ido transmitiendo en el boca a boca. Tal y como explica ABC, a finales de los años setenta habría vivido en esta casa un matrimonio anciano junto a su nieto, un joven llamado Francisco. Según ese relato, el chico llegó tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico y creció en la vivienda bajo el cuidado de sus abuelos. Quienes le conocieron lo describían como alguien callado, siempre observando desde el balcón, sin dar problemas pero con una actitud difícil de encajar en el día a día del barrio.

Con el paso del tiempo, comenzaron a circular comentarios entre los vecinos. Se hablaba de ruidos de madrugada, de golpes secos, de muebles que se arrastraban y de una luz que permanecía encendida en el patio interior hasta altas horas. También de un olor extraño que salía de la casa, mezcla de humedad, cera y algo más difícil de identificar. El punto de inflexión llegó en noviembre de 1979. Siempre según estas versiones, varios vecinos accedieron a la vivienda y la encontraron en un estado que no supieron explicar: desorden, objetos fuera de lugar y una escena que generó inquietud. No hubo señales de robo ni de entrada forzada. Francisco ya no estaba.

A partir de ahí, su rastro se pierde. Durante días se habló de avistamientos en distintos puntos de la ciudad, pero nunca se confirmó nada. El caso quedó envuelto en el silencio y la casa terminó cerrándose poco después, dando pie a que la historia se transformara en lo que es hoy: un relato a medio camino entre el recuerdo y la leyenda.

Con los años, la historia no desapareció. Al contrario, fue creciendo. En los noventa, algunos jóvenes que lograron colarse en la vivienda aseguraron haber escuchado pasos en el piso superior cuando sabían que estaban solos. Otros vecinos han contado que, durante obras en casas contiguas, se oían golpes procedentes de las paredes a horas muy concretas, sin que hubiera nadie al otro lado.

Incluso a principios de los años 2000, un programa local de radio centrado en fenómenos extraños llegó a investigar el interior de la vivienda. Durante la grabación, según sus propios testimonios, se registraron sonidos e interferencias difíciles de explicar. Nunca se presentaron como pruebas concluyentes, pero sí contribuyeron a reforzar la fama del lugar.

Una historia que sigue sin respuesta

Hoy, la casa de la calle Arrayán sigue ahí, cerrada, en silencio y prácticamente invisible para quien no sepa lo que ocurrió entre esas paredes hace décadas. Durante el día pasa desapercibida, como una más del casco antiguo de Sevilla, pero por la noche vuelve a despertar esa inquietud que muchos vecinos reconocen, aunque pocos se atrevan a explicar en voz alta. No hay pruebas concluyentes, tampoco versiones oficiales que aclaren lo sucedido, y quizá por eso la historia ha logrado mantenerse viva con el paso del tiempo.