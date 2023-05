Otra vía de presión de Sánchez con Doñana: el embajador de España en la Unesco es el ex ministro Uribes

Pedro Sánchez no ha dado puntada sin hilo antes de comenzar su ataque a la Junta de Andalucía por su proposición del ley sobre Doñana, que apoyan tanto los regantes, como los agricultores, como los ganaderos afectados. Sólo el PSOE se posiciona en contra y, para no quedarse solo, Ferraz se ha encargado de no dejar ningún cabo suelto. En Europa, como ya informó OKDIARIO Andalucía, es el hijo del ministro Luis Planas quien asesora a la comisaria de Medio Ambiente que amenaza al Ejecutivo de Juanma Moreno. Pero es que, además, cabe destacar que en la Unesco, desde donde alertan de la posibilidad de que Doñana deje de ser Patrimonio Mundial de la Humanidad si sale adelante la propuesta de la Junta, el embajador de España es ni más ni menos que el ex ministro de Cultura, el socialista José Manuel Rodríguez Uribes, a quien Sánchez colocó en ese cargo en octubre de 2021.

Rodríguez Uribes, además de ser ministro, fue entre 2018 y 2019 delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Pero es que no queda ahí, con José Luis Rodríguez Zapatero era el director general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana del Ministerio del Interior. Ahora, es el hombre fuerte de Sánchez en una Unesco que presiona contra la Junta de Andalucía deslizando la posibilidad de que, si sale adelante su propuesta sobre los regadíos, podría dejar de ser Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Además, apoyado por el diario El País, ha sido el propio Uribes quien, a través de sus redes sociales, ha alertado sobre que la Unesco, igual que todas las instituciones en las que el socialismo tiene mano, ha advertido sobre cómo se podría «agravar» la situación del Parque Natural de Doñana si saliera adelante la proposición de «la derecha andaluza». Una mentira que, por más que se repita, no consigue ser verdad, toda vez que, insistimos, los verdaderos afectados -regantes, agricultores y ganaderos- suplican porque salga adelante la propuesta de la Junta de Andalucía «cuanto antes».

Además, Uribes también compartió un comentario de Pedro Sánchez en sus redes sociales que decía lo siguiente: «Lo digo de manera serena pero también con contundencia: Doñana no se toca. Es patrimonio de todos los andaluces y de todos los españoles. ¡Doñana no se va a tocar!».

El PP acusa al PSOE de maniobrar en Europa

Los métodos del sanchismo no son nuevos para el PP de Alberto Núñez Feijóo. Tanto es así que en Génova ya tienen constancia de que el Gobierno de Pedro Sánchez no está actuando de forma limpia en Bruselas en relación a la ley de regadíos que impulsan PP y Vox en Andalucía y que avala la Junta de Juanma Moreno. Fuentes de la dirección del PP consultadas por OKDIARIO acusan a Moncloa de «maniobrar» contra el Gobierno andaluz en este asunto y de «azuzar» a los representantes comunitarios contra este Ejecutivo autonómico que busca dar soluciones a los problemas de regadío de los agricultores de Huelva, en terrenos que están a 30 kilómetros del Parque Natural de Doñana.

En este sentido, las mismas fuentes sostiene que la Comisión Europea, que tiene como primer y principal interlocutor al Gobierno de España, en este caso a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, maneja información «incompleta». De hecho, las fuentes citadas de Génova afirman que el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, trasladó en su reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, de Los Verdes, que la Comisión no tenía «todos los datos» sobre la ley de regadíos andaluza, que en ningún momento pone en riesgo el ecosistema de Doñana. De ahí que el consejero andaluz aprovechara la cita para «ampliar» a Sinkevicius los pormenores de la proposición de ley, que no afecta al ecosistema natural. Pese a que un portavoz comunitario declaró que «podría degradar el humedal protegido».