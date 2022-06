La obsesión de Yolanda Díaz: “Os pido votar en nombre de quienes conocieron las cárceles franquistas”

La obsesión de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez, con Franco podría ser catalogada incluso de enfermiza. Y es que este domingo, ha pedido el voto para la coalición podemita Por Analucía «en nombre de los represaliados franquistas, de nuestra gente, de la gente que ha conocido las cárceles franquistas».

#LoMásVisto | Yolanda Díaz: "Os pido en nombre de los represaliados franquistas que vayáis a votar. Es un derecho, os pertenece a vosotros, no es de ellos. No renunciemos a votar por muy cabreados que estemos" https://t.co/1fPh30su9j pic.twitter.com/vtK28ffnPy — Europa Press (@europapress) June 12, 2022

«La democracia, por muy tristes que estemos y por muy apenados que estemos, es de la gente, y lo que os pido es que el 19 de junio, a pesar de toda la tristeza y de todos los miedos, nos deis una oportunidad. Salgáis a movilizar a la gente, porque sí es posible cambiar las cosas. En el 2018 no ganaron ellos, perdimos nosotras porque no fuimos a votar. Yo os pido aquí que el 19 de junio vayáis a votar por Inma Nieto, por los compañeros y compañeras de Por Andalucía, que ejerzáis vuestros derechos», ha señalado Yolanda Díaz, que se iba viniendo arriba con el discurso.

Tanto, que no ha tardado en sacar el ya manido mantra de Franco: «Os pido hoy, aquí, en nombre de los represaliados franquistas, de nuestra gente, de la gente que ha conocido las cárceles franquistas, que ejerzamos un voto clave. Es un derecho, os pertenece a vosotros. No es de ellos. No renunciemos a votar por muy cabreados que estemos. Pero el 19 de junio todo el mundo a votar por la gente. Porque sí podemos cambiar las cosas. ¿Cómo no vamos a poder cambiar las cosas? Lo estamos demostrando todos los días».

Eléctricas

La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha avisado de que «ha llegado el momento de cambiar el régimen fiscal en España» y de que las eléctricas paguen para que el pueblo no sea el que soporte la carga fiscal. Eso, mientras la factura de la luz sigue disparada sin que el Gobierno haga prácticamente nada.

«Sabemos bien que la inflación está afectando a todo el mundo y sabemos bien que esto no va de subir y bajar los impuestos, va de quién paga y no paga, y aquí soy clara, creemos que ha llegado el momento que las eléctricas y grandes corporaciones, que están teniendo beneficios exorbitantes, tienen que pagar», ha aseverado Díaz en un acto de campaña de ‘Por Andalucía’ en Málaga.

En este sentido, Díaz, que ha sido recibida en el acto entre gritos de «presidenta», ha cuestionado que los jefes de las eléctricas digan que «no hay beneficios caídos del cielo». «No es verdad lo que se dice», ha asegurado.

«Basta ya de que sea el pueblo el que soporta la carga fiscal en nuestro país», ha sentenciado, para incidir en que «los que no pagan hoy tienen que arrimar el hombro para que las clases trabajadoras puedan ver mejorar su situación fiscal».