Inma Nieto (IU), portavoz de Por Andalucía (Podemos e IU), ha asegurado este martes en rueda de prensa que no existe divorcio entre la formación morada y su partido, pese a que son incontables las fuentes que aseguran que la relación es prácticamente inexistente entre sendas formaciones. «No hay tal divorcio, nuestro trabajo sigue siendo común, seguimos juntos. Seguimos trabajando con total normalidad», ha explicado Nieto a preguntad de OKDIARIO Andalucía.

En este sentido, Nieto ha sido cuestionada por la posibilidad de que se vuelva a producir la confluencia entre Podemos e IU en la comunidad andaluza de cara a las elecciones municipales que se celebrarán el año que viene. «¿Está abierta la puerta a nuevas coaliciones entre Podemos e IU en Andalucía?», hemos cuestionado desde OKDIARIO Andalucía a Nieto, que ha respondido: «Sin lugar a dudas».

Cabe recordar que, aunque Podemos forma parte de Por Andalucía, lo cierto es que la formación morada no tiene ningún tipo de representación política bajo esa marca, toda vez que entregó tarde la documentación necesaria para poder presentarse a las autonómicas del pasado 19 de junio. Este tremendo error ha propiciado que durante esta legislatura Podemos se haya quedado sin posibilidad de acceder a subvenciones públicas, lo que ha derivado en su práctica desaparición del partido. Ellos insisten en que forman parte de Por Andalucía, pero lo cierto es que, bajo la marca Podemos, no hay ni un solo político en el Parlamento autonómico.

Además, Inma Nieto, al contrario que lo que ha hecho Adelante Andalucía, no ha querido posicionarse respecto al ‘caso María León’, y ha asegurado, ante preguntas de OKDIARIO, que este asunto está en manos de la Justicia y que no van a lanzar ningún tipo de opinión hasta que no se dirima lo que verdaderamente sucedió. La Policía Local de Sevilla, recuerden, acusan a la actriz de agredir a una agente al grito de «zorra, hija de puta».