Las mujeres españolas hablan: «Gracias Irene Montero por hacer que los violadores vuelvan a resurgir»

Mientras que desde el PSOE se hacen los locos y desde Podemos insisten en que la aplicación de la Ley del sólo sí es sí, que está permitiendo la reducción de condenas de agresores sexuales, es beneficiosa para las mujeres españolas, las mujeres españolas tienen muy claro que no es así. OKDIARIO Andalucía ha salido por Sevilla a hablar con ellas, y la petición es unánime: «Irene Montero dimisión».

«Me parece muy mal que una mujer que cuando salió ‘La Manada’ impulsó esa Ley y ahora sea la que ha hecho que vuelvan a la calle. Que se lo pregunten a todos aquellos padres que ahora están sufriendo, porque una mujer ha dictaminado que salgan los violadores. Gracias Irene Montero por hacer que los violadores vuelvan a resurgir», argumenta una mujer.

«No estoy de acuerdo. Hay cosas que no se recuperan, no se arreglan», explica otra sevillana a OKDIARIO Andalucía. «Cuando lo veía ayer viendo por la tele me pareció todo tan absurdo… Esas personas no deberían de salir nunca de la cárcel», señala otra indignada vecina de Sevilla.

«No concibo que la ministra siga en su puesto. Debería dimitir porque no se pueden hacer leyes por impulsos. Ella está viviendo muy bien pero están pagándolo las víctimas de la violencia de género. Me enerva lo que está sucediendo. Vive muy bien la ministra, debe dimitir», exige otra de las mujeres con las que hemos hablado.

«Gracias a Dios yo no he sido víctima, pero hay que ponerse en su lugar. Tienen que volver otra vez a lo mismo. Vivo menos segura desde que Irene Montero es ministra», expone otra mujer. «Está haciendo que todo vuelva para atrás. Con Irene Montero las mujeres vivimos menos seguras», señala otra. «Deberían mirar todos los casos más antes de sacar a estas personas de la cárcel», esgrime otra sevillana.

La voz de la calle, la de las mujeres, las de las víctimas, no se dejan engañar ni por Podemos ni por la ministra de Igualdad, de la que piden su dimisión casi con total unanimidad.