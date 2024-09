Una mujer de 64 años de Córdoba ingresa en la UCI por el Virus del Nilo, que ya ha matado a 7 personas

El Virus del Nilo sigue preocupando en Andalucía. Este jueves se ha conocido que una mujer de 64 años de La Rambla (Córdoba) lleva varios días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa. La afectada ingresó inicialmente en el Hospital de Montilla, pero fue trasladada a la UCI del centro hospitalario cordobés tras empeorar su estado de salud, tal y como ha confirmado el alcalde del municipio, Jorge Jiménez, que ha asegurado que «la vecina no ha salido a otro municipio», por lo que barajan que la infección ha sido en el propio pueblo.

«Ahora mismo lo que más nos preocupa es la salud de la mujer», ha declarado, así como que «pueda haber más casos, pero eso vamos a intentar prevenirlo para que no haya más». Así, el regidor confía en que «se recupere pronto» la afectada.

Al respecto, el primer edil ha indicado que «si hubiera algún otro caso por leve que fuera, con los más mínimos síntomas, se nos hubiera comunicado, porque así nos lo han dicho los inspectores de sanidad».

Además, ha asegurado que desde el Ayuntamiento se han tomado medidas «desde el minuto uno, en el mismo instante en el que se ha comunicado por parte de la Delegación de Salud», de manera que «se ha contratado a una empresa que va a hacer el plan municipal de prevención y una fumigación inmediata».

Asimismo, ha apuntado que «no es bueno que haya aguas estancadas», de ahí que «se hayan vaciado todas las fuentes del pueblo y se ha publicado un bando en el que se avisa a la población de lo que ha ocurrido, de que hay un caso, y de las medidas preventivas que se deben tomar en cada casa y en cada piscina», que aconsejan que «se traten con cloro».

Mientras, Jiménez ha dicho que «no es normal» que se den casos en La Rambla con el mosquito transmisor del Virus del Nilo, «porque estamos en plena Campiña cordobesa, donde en este momento todo está completamente seco», de modo que «no es una zona de humedales, como Aguilar de la Frontera, Puente Genil o Santaella, que tienen lagunas», a lo que ha agregado que tienen «muy bien cuidado todo el tema de las aguas estancadas». «Hay un lugar que es imposible controlar, que es la salida de las aguas frescales, pero están bastante lejos del pueblo», ha precisado, para remarcar que «tampoco hay manantiales de agua».

Tranquilidad

Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha hecho este jueves un llamamiento a «la tranquilidad» después de que se haya confirmado este primer caso de Virus del Nilo Occidental (VNO) en la provincia en 2024.

En declaraciones a los periodistas, el representante del Gobierno regional ha expresado que «el 80% de los casos son inocuos y no ocurre nada», admitiendo que «es verdad que sí hay pacientes que tienen otras patologías donde se ven problemas», pero espera que «no haya que lamentar nada serio en la provincia».

Al respecto, Molina ha detallado que «ahora mismo se hace la vigilancia, que es lo que corresponde a la Junta de Andalucía», para «coordinar las actuaciones de vigilancia de mosquitos, y se informa de manera transparente, tanto a los ayuntamientos, como a la ciudadanía», a lo que ha agregado que «son los ayuntamientos los que tienen que realizar las fumigaciones, que es cumplir con sus planes municipales».

Al hilo, ha defendido «la información, el control y la coordinación con los ayuntamientos», a la vez que «hay trampas en diferentes municipios», como Montalbán, Puente Genil y Aguilar de la Frontera, asegurando que «se están poniendo muchas», porque «una de las cosas que ha hecho el Gobierno andaluz es poner en marcha el sistema de vigilancia mediante el trampeo en áreas de riesgo», algo que «antes no existía», y «por eso ahora sabemos la concentración», ha dicho.

Entretanto, el delegado de la Junta ha manifestado que «no se puede demonizar a un municipio u otro, sino que simplemente se informa a los alcaldes cuando aparece algo, con total transparencia y coordinación», al tiempo que ha declarado que «cuando llegue el frío, se irá paliando la concentración de mosquitos».

Medidas en La Rambla

Desde la administración regional han informado de este caso y el Consistorio, con el fin de minimizar el impacto de infecciones por la enfermedad de Fiebre del Nilo, y considerando la participación activa de la población, uno de los aspectos más destacados para la vigilancia de los vectores en el ámbito local, formula distintas recomendaciones en un bando.

Así, sobre medidas en casa, transmite que «la mayoría de los mosquitos que pican en los hogares se han criado muy cerca de las casas y, probablemente, nosotros mismos hemos proporcionado el criadero y refugio adecuados para ello», de modo que «las fases juveniles de los mosquitos picadores se encuentran en agua estancada y no necesitan mucho espacio».

En este caso, apuntan que «los focos domésticos van desde cubos, latas, depósitos y fosas sépticas mal tapadas, hasta fuentes y, sobre todo, piscinas no tratadas fuera de la temporada de baño, recipientes de recogida de la condensación de los aparatos de aire acondicionado, platos de debajo de las macetas, etcétera».

Mientras, en el campo, explican que «es más frecuente la presencia de mosquitos adultos, sobre todo si estamos cerca de zonas con agua estancada -no necesariamente sucia- o con abundante vegetación y una humedad relativamente alta que les permite estar activos durante todo el día -aunque son las horas de la salida y puesta de sol las que registran normalmente una mayor concentración-«.

Y en las residencias de verano, por su proximidad al entorno natural, especialmente en las condiciones citadas en el apartado anterior, suponen «un mayor uso de los espacios exteriores y un menor aislamiento de los interiores, propiciando una mayor frecuencia de mosquitos en el interior de las habitaciones».

Hay que tener en cuenta que «hay mosquitos que pasan todo el día en el interior de las habitaciones alimentándose y otros que sólo acceden durante la noche -atraídos por la luz-«, a lo que añaden que «los jardines con abundante vegetación y bien regados reúnen excelentes condiciones para albergar a los mosquitos adultos durante el día, por ejemplo, en setos, arbustos y macetas que les protegen del calor diurno».

Picaduras

En cuanto a las medidas para evitar las picaduras, aconsejan emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas, vigilar cuartos de bomba con depósito de agua potable o para la recepción de aguas residuales, bajos inundables de edificios, etc; usar ropa que cubra la piel: manga larga, pantalones largos y calcetines, principalmente a la caída de la tarde; dejar la luz apagada si la ventana está abierta, ya que los mosquitos acuden a la luz.

En el exterior, procurar mantenerse alejados de espacios donde haya agua estancada sin tratar -agua no clorada-, como desguaces de neumáticos, fuentes, piscinas, estanques, lavaderos, agujeros de árboles, etc. Usar repelentes contra mosquitos en casos en los que estemos en una zona donde abunden y en las horas en las que pican con más frecuencia -caída de la tarde o durante la noche-. No se deben utilizar productos que no estén registrados para ‘uso doméstico’, debiéndose leer detenidamente el contenido de las etiquetas antes de utilizar el producto.

En caso de usar aerosoles -insecticidas-, hay que airear bien las habitaciones. Deben estar igualmente registrados para uso doméstico. Los difusores eléctricos antimosquitos deben usarse siempre con las ventanas abiertas -al menos cuando se pernocte en la habitación-, siendo fundamental la participación de la población para que las medidas de control puedan resultar significativamente exitosas, es por lo que se pide la colaboración vecinal para «erradicar esta situación».