Muere un trabajador al quedar atrapado bajo la arena en las obras de una casa en Alcaucín (Málaga)

Un trabajador ha fallecido este miércoles tras quedar sepultado bajo la arena en una zanja junto a una vivienda en obras en Alcaucín (Málaga), según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

Los hechos han tenido lugar pasadas las 11:00 horas en una vivienda en obras junto al punto limpio de Alcaucín. Una dotación de Bomberos ha intervenido en el lugar tras el aviso de que había una persona atrapada. La zanja tenía tres metros de profundidad y medio de anchura.

Debido a la dificultad para trabajar con seguridad y ante el posible riesgo de un nuevo desprendimiento, los efectivos han preparado el terreno para poder rescatar el cadáver. Primero se ha apuntalado la zona y después se ha optado por emplear una retroexcavadora para aumentar el tamaño de la zanja hasta conseguir llegar al cuerpo.

El hombre, del que no han trascendido más datos, falleció en el acto. La intervención se ha dado por concluida a las 15:50 horas.

Aunque la investigación determinará las circunstancias en las que se ha producido el accidente, todo apunta a que el trabajador ha quedado sepultado bajo una montaña de tierra. Los hechos se han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

En España han fallecido hasta agosto 489 trabajadores en accidente laboral, nueve víctimas menos que en el mismo periodo de 2024. Andalucía registra 86 de esas muertes, más que ninguna otra comunidad autónoma.