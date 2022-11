El Ministerio de Justicia cree que no es «nada excepcional» indultar al malversador Griñán

El Gobierno de Sánchez continúa abonando el terreno de cara al posible indulto al ex presidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. El secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, ha manifestado este lunes que el Ejecutivo central aborda la medida de gracia «con absoluta normalidad y tranquilidad» ya que «no es nada excepcional».

Al hilo, el ‘número dos’ de Justicia ha aportado una serie de datos, a su parecer «muy curiosos», como que «en 2019 se concedieron 129 indultos de un total de 16.000 solicitudes», mientras que «en el primer Gobierno de Rajoy se concedieron 992 indultos, y en el segundo, 207». «Esos son los que concede el Gobierno, pero a propuesta de los tribunales sentenciadores», ha remarcado.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Rodríguez ha expresado que «la obligación del Ministerio de Justicia es cumplir la Ley y cumplir con los procedimientos establecidos». «Y así se hará», ha avanzado. «El Gobierno no elabora en ningún momento documentación para un expediente de indultos, en todo caso, serán los tribunales que han condenado los que tengan que hacer esas cuestiones», ha indicado.

«Es un caso mediático que en Andalucía se está viviendo más que en ningún sitio», pero «el Gobierno lo aborda con absoluta normalidad y tranquilidad», ha apuntado el secretario de Estado de Justicia, añadiendo que el indulto de Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación en el caso ERE, «no es nada excepcional». La Audiencia de Sevilla cifró el desfalco socialista en 680 millones de euros.

Asimismo, y preguntado en qué sentido se plantea la posibilidad de reformar el delito de malversación, Rodríguez ha recalcado que él sólo conoce «la proposición de ley que presentaron los grupos que apoyan al Gobierno con materia de sedición y, por lo tanto, esas cuestiones el Ministerio todavía no las conoce».

Espadas evita pronunciarse

Al respecto, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha eludido este lunes pronunciarse sobre los efectos que tenga la reforma del delito de malversación, que podría tramitarse como una enmienda en el Congreso, en el ingreso en prisión del ex presidente andaluz José Antonio Griñán. «No me corresponde, es una negociación de los grupos en el Congreso», ha apuntado el socialista.

En rueda de prensa, Espadas ha asegurado que no va «a prejuzgar la posición de mi partido» ante una eventual reforma del delito de malversación y su repercusión en la pena de prisión de Griñán «cuando han hablado el presidente (del Gobierno) y el ministro (de la Presidencia)».

Cómo se configure el delito «dependerá de la tramitación, de la iniciativa de ese grupo», en referencia a ERC, ha añadido. Oriol Junqueras, líder del partido separatista, ha exigido a Sánchez revisar el delito de malversación, por el que fue condenado por el Tribunal Supremo, para poder ser candidato a la Generalitat de Cataluña. Actualmente está inhabilitado para ejercer como cargo público.

«Ahí me quedo, no voy a hacer especulaciones sobre una cuestión que no está encima de la mesa. No voy a hacer valoraciones de algo que no dejar de ser una información», ha reiterado Espadas.

Cuestionado por la citación para este miércoles por la Audiencia de Sevilla para el cumplimiento de la pena de inhabilitación a los condenados en el caso ERE, entre ellos los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán, Espadas ha afirmado que sólo le queda «desearles lo mejor», subrayando que son «personas a las que aprecio personalmente» y «que en un momento determinado hemos tenido colaboración y trabajo».