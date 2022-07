Miguel Moreno se perfila como nuevo líder de Cs en Andalucía: la decisión la tomará la Ejecutiva Nacional

Miguel Moreno, alcalde de Porcuna y coordinador provincial de Ciudadanos (Cs) en Jaén, gana muchos enteros para liderar a la formación naranja en Andalucía tras la salida de Juan Marín. Será, en todo caso, una decisión que está en manos de la Ejecutiva Nacional del partido que lidera Inés Arrimadas. Concretamente, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, será Marina Bravo, secretaria general del partido, quien tendrá la última palabra.

Antes de eso, sin embargo, todo hace indicar que Cs Andalucía estará comandado por una gestora. Fuentes próximas a la formación naranja recuerdan a este periódico que es el modus operandi habitual en estos casos y Andalucía no será una excepción.

Será entonces cuando se tome la decisión definitiva sobre a quién se entregarán las riendas del partido en una comunidad, Andalucía, en la que han desaparecido completamente del mapa político pese al buen hacer de la coalición con el PP al frente de la Junta. Pero no ha sido suficiente: Cs Andalucía ha perdido todo el apoyo cosechado y no ha obtenido ni un solo escaño tras el 19J.

Y precisamente es Miguel Moreno quien sí ha obtenido un apoyo mayoritario. Y es que en Porcuna, municipio jienense de apenas 6.000 habitantes del que es alcalde, Ciudadanos ha sido, con diferencia, la fuerza más votada en las pasadas elecciones andaluzas, superando incluso los resultados obtenidos en las autonómicas de 2018. Concretamente, uno de cada tres habitantes de Porcuna votaron al partido naranja. Un apoyo que supone la mejor carta de presentación para Miguel Moreno.

Marta Bosquet, otra de las que entraban en las quinielas para liderar el partido en Andalucía, seguirá siendo un peso pesado dentro de una formación que no se va a rendir pese al batacazo electoral y que está en pleno proceso de reestructuración.

Otro de los que estaban en las quinielas era el diputado de Ciudadanos y portavoz del equipo de refundación del partido, Guillermo Díaz, que ha asegurado este jueves en Canal Sur que no liderará Ciudadanos en Andalucía porque “no se puede estar a todo” y ahora se ocupa de comisiones “muy importantes” en el Congreso de los Diputados y tiene encargada la portavocía del proceso de refundación del partido.

Así lo indicó Díaz tras ser preguntado sobre la posibilidad de que sea él quien ocupe el cargo que ostentaba Juan Marín, el ex vicepresidente de Andalucía y ex líder de Ciudadanos en esta comunidad, quien decidió dejar todos sus cargos del partido tras no obtener representación en el Parlamento andaluz en las elecciones de junio.

Sea como fuere, en estos momentos hay una figura emergente en Ciudadanos y esa es la de un Miguel Moreno que, si nada cambia, será el hombre encargado de intentar hacer resurgir al partido naranja de sus propias cenizas.