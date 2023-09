Martín (PP): «Qué pena que el PSOE defienda que los andaluces seamos de segunda tras catalanes y vascos»

Toni Martín, portavoz del PP de Andalucía (PP-A), ha lamentado este viernes que el PSOE de Andalucía (PSOE-A) se haya convertido en «una sucursal» del sanchismo y lamenta que los de Juan Espadas defiendan «lo que está haciendo Pedro Sánchez».

«Qué pena ver al PSOE de Andalucía, que ya no tiene voz propia y que no es más que una sucursal del sanchismo en Andalucía. Qué pena verlos defender lo que está haciendo Pedro Sánchez, que supone que los andaluces pasemos a ser ciudadanos de segunda en España, porque los de primera van a ser los catalanes y los vascos. Qué pena ver que el PSOE de Andalucía ya no defiende a Andalucía, sino que solamente defiende a Pedro Sánchez», ha esgrimido Toni Martín.

Criticas de Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha desechado este viernes la posibilidad de una abstención del Partido Popular para una futura investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, como ha planteado la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, por estimar que «hoy por hoy es inviable esa opción».

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en Málaga junto a la vicepresidenta de la Comisión Enve del Comité de las Regiones, Kata Tüttö, Moreno se ha reafirmado en su negativa al alegar que «no contemplo esa posibilidad por la enorme falta de credibilidad del señor Sánchez en materias que para nosotros son esenciales».

El presidente andaluz ha situado la falta de crédito del hoy presidente del Gobierno en funciones por su comportamiento en ámbitos como «la integridad territorial» de España, a lo que ha sumado otros debes en su hoja de ruta como «la amnistía hacia los golpistas del 1 de octubre», la posibilidad de conceder un referéndum sobre la independencia de Cataluña, así como «su actitud de no afrontar un debate», en referencia a su decisión de delegar en el diputado Óscar Sánchez la réplica a la intervención de Feijóo en lugar de asumirla el propio Sánchez.

«Llena de desconfianza, no solo a las filas del Partido Popular, sino a la sociedad española», ha planteado Moreno como cierre de su catarata de argumentos contrarios a propiciar que Sánchez sea presidente con la abstención del PP.

Esperanza Aguirre ha abogado este viernes por una abstención del PP ante una investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, con tal de que los socialistas no gobierne con «comunistas, independentistas y filoterroristas», una posibilidad que ha descartado ‘Génova’.

«Si yo fuera Feijóo, le ofrecería los votos del PP que sean necesarios a Pedro Sánchez con tal de que no gobierne ni con comunistas, ni con independentistas, ni con filoterroristas», ha sentenciado durante una intervención en Telecinco, recogida por Europa Press.