Un marroquí con antecedentes apuñala en Granada a su compañero de piso, un senegalés en busca por robo

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre marroquí de 45 años por apuñalar presuntamente a su compañero de piso, un senegalés de 51 que también fue arrestado al constarle una requisitoria judicial por un robo con fuerza.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes. Ambos se encontraron en la calle de madrugada, sobre la 1:00, y empezaron a discutir. La pelea se reanudó un par de horas después en el domicilio que comparten, donde el investigado sacó una navaja del bolsillo del pantalón y se la clavó en el pecho a la víctima, según la investigación policial.

El senegalés salió a la calle sangrando abundantemente por el pecho y se dirigió a una concurrida plaza. Allí lo vio una joven que llamó al 091. Los agentes lo auxiliaron y la víctima señaló a su agresor, que se encontraba a escasos metros del lugar. La Policía identificó al sospechoso y comenzó a recabar información de lo ocurrido.

El herido fue trasladado al hospital, donde recibió cinco puntos de sutura en el pecho. Una vez asistido de las lesiones, fue detenido porque le constaba activa una requisitoria del Juzgado de Instrucción n.º 9 de Granada por un delito de robo con fuerza en las cosas.

Por su parte, el varón marroquí, que arrastra cerca de una decena de antecedentes policiales, fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones. La Policía no ha podido encontrar la navaja utilizada en la agresión.

Extranjería abre nueve expedientes

En otro orden de cosas, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada ha incoado nueve expedientes sancionadores en una localidad de la comarca de Alhama por alojar, previo pago, a inmigrantes en situación irregular en siete viviendas, según la Policía Nacional.

La investigación arrancó tras varias intervenciones por distintos delitos, que permitieron constatar que los inquilinos irregulares abonaban entre 75 y 240 euros a los propietarios. Los pagadores eran en su mayoría marroquíes y los beneficiarios de las cuantías, españoles.

Los agentes levantaron nueve actas-denuncia y la brigada ha dictado los acuerdos de inicio del procedimiento por infracción del art. 54.1.b de la Ley de Extranjería (inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito). Se trata de infracciones muy graves, con multas de 10.001 a 100.000 euros.