Marlaska impide el despliegue de los antidisturbios pese al auge del narco en el sur de Andalucía

El pasado fin de semana, un agente fue tiroteado en Isla Mayor durante una operación contra el narco gaditano conocido como el Hijo del Marqués, que pretendía introducir una tonelada de cocaína por el Guadalquivir. Su chaleco antibalas no pudo frenar los disparos de fusil de guerra, lo que ha reavivado las críticas por la falta de refuerzos especializados en la zona. Según denuncian a OKDIARIO Andalucía fuentes sindicales, la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos antidisturbios, ha solicitado intervenir en las zonas calientes del narcotráfico andaluz, especialmente en el Bajo Guadalquivir y el Campo de Gibraltar, donde operan clanes con armamento militar y medios logísticos avanzados. Sin embargo, el Ministerio del Interior se niega a autorizar el despliegue de esta unidad, pese a que sí permitió la presencia de los GRS tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024.

Los antidisturbios cuentan con vehículos todoterreno y medios acuáticos capaces de acceder a zonas fluviales donde se refugian las narcolanchas, así como con cascos y escudos de alta protección balística, imprescindibles ante los tiroteos que se producen en la zona. Actualmente, son los agentes de la UPR quienes operan en estos puntos, pero sin el equipamiento necesario para hacer frente a bandas que actúan con fusiles de asalto.

Desde el sindicato policial SUP no entienden por qué el Gobierno de Sánchez impide la presencia de una unidad que «podría colaborar con nuestros compañeros sobre el terreno», cuando sus condiciones técnicas y tácticas están preparadas para operar en un entorno de alta violencia.

El Partido Popular ha aprovechado esta situación para arremeter contra Fernando Grande-Marlaska. La senadora Teresa Ruiz-Sillero lo acusó en el Senado de «incompetencia» en la lucha contra el narcotráfico y reclamó declarar Cádiz como Zona Especial de Seguridad. También propuso tipificar como delito el petaqueo y que la Audiencia Nacional asuma los casos de narcos. Según Ruiz-Sillero, los gaditanos no deben ser «víctimas del abandono del Gobierno».

La parlamentaria citó además un «informe demoledor» del Parlamento Europeo que confirma la falta de medios y el desmantelamiento de unidades clave, como el OCON Sur. Alertó también de la situación en municipios como Chiclana, donde se almacenan grandes cantidades de combustible relacionado con el narcotráfico.