La madre de uno de menores herido en la atracción de la Feria confirma que otro chico «avisó al encargado de que fallaba»

El pasado viernes de Feria, lo que pudo acabar en tragedia quedó en un gran susto en el barrio de Los Remedios de Sevilla. Dos niños quedaron suspendidos en el aire tras la rotura de una cuerda de la atracción Steel Maxx, más conocida en Sevilla como Tirachinas. Las madres de ambos menores han confirmado que lucharán hasta el final para que «a nadie más le vuelva a pasar».

El fallo provocó que la bola cayera al suelo y dejara a los dos jóvenes que estaban disfrutando de la atracción con heridas leves.

Tanto las familias como los dos menores procedentes de Málaga que sufrieron las heridas en la atracción todavía siguen afectados por lo ocurrido. Sus madres denuncian ahora que varias personas ya habían advertido a los responsables de la atracción de que algo no funcionaba correctamente, pero que estos hicieron caso omiso, lo que provocó que los niños permanecieran colgados durante un tiempo considerable, más allá del propio efecto del dispositivo.

La investigación sigue en marcha y el Ayuntamiento de Sevilla permanece a la espera de esclarecer los hechos para decidir si se persona en la demanda. Ha quedado constatado que los dos primos malagueños lograron salir por su propio pie del aparato cuando este se encontraba en funcionamiento, a varios metros de altura y ante numerosos testigos. El pasado lunes, las madres de los menores, María y Ana María, comparecieron en Canal Sur TV para relatar lo sucedido y afirmaron que llegarán hasta donde sea necesario «para que a nadie más le vuelva a pasar».

«Han vuelto a nacer», expresó una de ellas, visiblemente aliviada, teniendo en cuenta que lo que comenzó como un momento de diversión en familia estuvo a punto de convertirse en algo mucho más grave en cuestión de segundos. En declaraciones a la televisión andaluza, ambas explicaron que, aunque horas después del incidente los jóvenes ya estaban en casa y fuera de peligro, Manuel, de 11 años, y Carlos, de 17, presentaban molestias, hematomas, especialmente en las piernas, y también secuelas psicológicas tras un episodio que se difundió rápidamente en redes sociales.

En dichas imágenes se aprecia cómo un cable se suelta durante uno de los movimientos extraños del tirachinas, grabación realizada por una de las madres, que constituye una prueba clara de que la atracción dejó de funcionar correctamente.

Según relatan las madres, la reacción de los responsables de la atracción fue ignorar la gravedad de lo ocurrido, algo que aún les resulta incomprensible. Además, aseguran que «un muchacho que se había subido antes que mi hijo dice que cuando bajó le dijo al encargado que estaba fallando, que notó que hacía algo raro, pero no le hizo ni caso».

Poco después, Manuel y Carlos subieron a la atracción, momento en el que se produjo la rotura del cable que desencadenó el incidente en ella, posteriormente clausurada y acordonada por la Policía Local. «Hay una investigación y está nuestra abogada al tanto de todo, esperando que haga su trabajo», añadieron.