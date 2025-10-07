Pillan al líder del PSOE de Jaén usando una patrulla de la Policía Local como taxi en la Procesión Magna

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, fue grabado el pasado sábado usando un coche patrulla de la Policía Local como taxi en plena Procesión Magna del Rosario de la Esperanza, con la ciudad blindada por el evento. El PP ha pedido explicaciones urgentes al alcalde, el socialista Julio Millán, por lo que considera un privilegio que mermó los efectivos de seguridad. El acto religioso congregó a más de 40.000 personas en las calles de la capital.

El concejal popular Antonio Losa ha denunciado en una nota que se trata de un «trato de favor inaceptable», puesto que Latorre no ostenta ningún cargo municipal que justifique disponer de un vehículo institucional «a su antojo» para desplazamientos particulares.

Y es que la Magna supuso un reto logístico y de seguridad sin precedentes: el centro de Jaén permaneció cortado al tráfico durante toda la jornada y sólo podían circular vehículos de seguridad y emergencias, además de algunas líneas especiales de transporte y lanzaderas adaptadas al evento. Medio millar de agentes de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil se desplegaron por las calles. El PP denuncia que, precisamente por ello, el caso es «más grave», ya que la patrulla debía destinarse a la seguridad ciudadana y no a favores personales.

Miles de vecinos y asistentes atendieron las recomendaciones oficiales, evitaron usar sus vehículos particulares y optaron por desplazarse en transporte público. Poner una patrulla policial al servicio del dirigente socialista supuso, en la práctica, «restar efectivos de vigilancia» al Ayuntamiento de Jaén, máxime en una jornada que exigía la «máxima presencia policial», sostiene el PP. A media tarde, de hecho, un atropello en un paso de peatones dejó cuatro heridos.

Losa recalca que mientras el consistorio restringía el tráfico por razones de seguridad, «paralelamente» permitía a Latorre recorrer la capital en un coche policial. A su juicio, supone «otorgar patente de corso» únicamente por motivos de «filiación política».

«¿Qué cargo desempeña el secretario general del PSOE en el ayuntamiento para que disponga de un vehículo de la Policía Local de Jaén?», se ha preguntado Losa, que recomienda a Latorre que, en próximas ocasiones, utilice los servicios de taxi de la capital: «Por si no los sabe, los números de teléfono son 953 22 22 22 y 953 27 10 10», ha apuntado irónicamente el popular.