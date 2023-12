La Junta de Andalucía no tiene «ninguna notificación» de que Doñana haya perdido su sello medioambiental

La Junta de Andalucía ha informado este lunes de que no ha recibido «ninguna notificación» comunicándosele que el Espacio Natural de Doñana haya sido excluido de la lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

De hecho, desde el Ejecutivo autonómico señalan que prueba de ello es que el acuerdo por Doñana, suscrito entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España hace menos de un mes, recogía que Doñana pertenece a la lista verde de áreas protegidas de la UICN desde 2015, tal y como se observa en el párrafo destacado del documento que se muestra a continuación.

La vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha confirmado este lunes que el Gobierno recibió el pasado 1 de diciembre una copia de la carta de la UICN en la que suspende al humedal español de la lista tras las «alertas generadas por la nefasta propuesta de ley de regadíos».

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que su Ejecutivo no tiene «noticia» de la salida del parque de Doñana de la lista verde de la UICN. En declaraciones a los periodistas en Sevilla, el presidente andaluz ha indicado que «gracias al esfuerzo colectivo y al diálogo de todos» se ha conseguido un «gran pacto» por Doñana, a través del cual se va a lograr que el parque nacional «siga creciendo en materia de reputación medioambiental y de conservación». «Vamos a hacer todos un esfuerzo, las administraciones competentes, Estado y comunidad autónoma para que Doñana brille con luz propia», ha proclamado el líder de la Junta.

«No nos parece creíble»

En la misma línea, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que la UICN «no le ha notificado nada oficial» a la Junta de Andalucía con relación a «su lista verde», como tampoco les consta que los inspectores hayan ido a Doñana «a ver sobre el terreno cuál es la realidad del parque». Por lo tanto, «no nos parece creíble que una organización tan prestigiosa como la UICN haya trabajado de oídas por informes de terceros, en vez de desplazarse al territorio, máxime cuando la sede de la UICN Mediterránea está en Málaga», ha sentenciado.

«Decirles que por parte de la Junta de Andalucía entendemos que el detonante o el motivo para una decisión tan drástica no puede ser una proposición de ley que no ha llegado ni siquiera a aprobarse en el Parlamento de Andalucía», y «no hablemos ya de que no ha desplegado efectos sobre el territorio. No le damos credibilidad a esa información», ha subrayado.

Por último, ha indicado que la semana pasada el presidente de la Junta y el propio Fernández-Pacheco se reunieron con la directora general de la UICN «en el marco de la COP28 en Dubái». «Mantuvimos una reunión muy cordial en la que hablamos de estrechar lazos de colaboración, de fortalecer la presencia de la UICN en Málaga a través del apoyo también financiero de la Junta de Andalucía y de que la UICN siguiera convirtiéndose en un referente para todos, ayudándonos a la hora de adoptar las mejores decisiones de cara a la salvaguarda de la naturaleza en Andalucía», ha apuntado.

De este modo, ha insistido en que la directora de la UICN «no dijo nada acerca de esta decisión, sin duda, tan relevante». Por tanto, desde la Junta «queremos ser cautos con esta información. No se nos ha notificado nada oficial por parte de la UICN y nosotros preferimos hablar sobre certezas y certidumbres», ha insistido el consejero andaluz, quien apuesta por «esperar a que llegue esa notificación».