La Junta de Andalucía celebra la vuelta de Juan Marín: «Es un referente de diálogo y estabilidad»

La Junta de Andalucía ha destacado los méritos del que fuera ex vicepresidente andaluz y ex líder de Ciudadanos (Cs) en la comunidad, Juan Marín, que volverá al Ejecutivo autonómico en esta legislatura como nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES Andalucía).

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado este lunes que Marín «va a aportar su sabiduría y experiencia», además de «su capacidad y su talante de diálogo».

La Junta premia así la lealtad de Marín como socio de gobierno en la anterior legislatura. «Es una persona positiva y el Gobierno de Andalucía debe nutrirse siempre de los mejores, siempre mirando al futuro», ha remarcado el consejero andaluz.

En declaraciones a los medios antes de participar en la apertura de la primera sesión de las II Jornadas de Europa Press ‘Andalucía mirando hacia el futuro’, Sanz se ha pronunciado sobre la vuelta al Gobierno andaluz de quien fuera número 2 de Juanma Moreno en la pasada legislatura.

El consejero de Presidencia ha defendido la incorporación al Ejecutivo autonómico de «las personas más preparadas, las que puedan aportar y las que mejor conocen Andalucía», y a partir de estas premisas ha indicado que «Juan Marín ha dado estabilidad estos años atrás al Gobierno del cambio».

«Es una persona muy experimentada en el ámbito de la responsabilidad local y también en el ámbito institucional de toda Andalucía. Es una persona con un talante y con una manera de entender la política de manera moderada, siempre dialogante. En el ámbito de los agentes económicos y sociales es un referente de diálogo, de capacidad para afrontar el reto de fortalecer ese papel», ha destacado Sanz.

Marín se situará al frente del CES Andalucía en sustitución del socialista Ángel Gallego, que ha venido ostentando esta responsabilidad durante la última década. El Consejo Económico y Social de Andalucía que presidirá Marín es un órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica y en él están representados los sindicatos CCOO y UGT, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CES), la economía social, los consumidores y usuarios, las corporaciones locales, las universidades y un grupo de expertos en las materias competencia del Consejo.

La incorporación del ex líder naranja en la comunidad, que anunció su marcha de Cs la misma noche de las elecciones del pasado 19 de junio, se suma a otros ‘fichajes’ realizados por el Gobierno andaluz del PP en las filas del partido liberal desde su victoria por mayoría absoluta, entre los que figuran referentes como la ex consejera de Igualdad Rocío Ruiz como miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía, y los ex portavoces parlamentarios Teresa Pardo y Sergio Romero como delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Málaga y responsable provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Cádiz, respectivamente.