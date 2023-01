Las jóvenes españolas a Irene Montero: “No nos representa, podemos protegernos solas”

La excarcelación de dos inmigrantes argelinos en Vitoria ha elevado ya a 31 los depredadores sexuales que han sido puestos en libertad gracias a la Ley Montero del ‘sólo sí es sí’. Además, son ya casi 300 los agresores sexuales que se han visto beneficiados por esta normativa que, según Podemos, beneficia a la mujer. Pero lo único cierto es que la mujer española no ha sido ni siquiera escuchada, motivo por el que las jóvenes consultadas por OKDIARIO Andalucía rechazan de lleno el verse representadas ni por el Ministerio de Igualdad, ni por Irene Montero. «No nos representa, podemos protegernos solas», esgrime una joven universitaria a este medio.

Y es que las jóvenes españolas claman al unísono contra un Ministerio que, recuerden, cuesta al erario público casi 600 millones de euros al año para, como dicen las propias mujeres, que no se sientan ni siquiera representadas. Pero, entonces, ¿de quién son voz estas mujeres que dicen gobernar para «recuperar sus derechos»?

«No es lo más igualitario que se podría hacer. No me parece bien. En sí, la labor que hace el Ministerio de Igualdad no me parece bien. ¿Que si me siento representada por Montero? Para nada. Me consideraría más representada por un mono que por el Ministerio de Igualdad», explica una joven estudiante de la Universidad de Sevilla. «En absoluto me siento representada por ella. En mi nombre desde luego no habla», señala a OKDIARIO Andalucía otra mujer.

«Creo que la elaboración de la Ley Montero ha sido un poco deficiente. Creo que no se están midiendo verdaderamente las consecuencias que podía tener a nivel penal y creo que claramente necesita una corrección», afirma otra estudiante, que subraya que «no siempre me siento representada por ellas. A veces con la propaganda lanzan mensajes que no creo que representen a toda la comunidad».

«Yo no me siento para nada representada por Irene Montero, considero innecesario su Ministerio. Yo puedo protegerme sola, la verdad», agrega otra joven, que tiene claro que «no creo que Irene Montero busque la igualdad». «Está poniendo en libertad a gente que… Es que Irene Montero no me hace mucha gracia», señala otra.

En definitiva, tras casi una hora consultando a jóvenes estudiantes de la Universidad de Sevilla, OKDIARIO Andalucía no ha encontrado a una sola mujer que se sienta representada por Irene Montero y su Ministerio de casi 600 millones de euros al año.