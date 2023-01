Sánchez copia ahora a Feijóo su propuesta para reformar la Ley Montero de la que se declaró «orgulloso»

El Ministerio de Justicia ha presentado este lunes su propuesta de reforma de la conocida como Ley del sólo sí es sí, impulsada por el Ministerio de Igualdad y que ha provocado ya 279 rebajas de condenas a agresores sexuales y 31 excarcelaciones. La reforma que plantea el ala socialista del Gobierno, y que rechaza Igualdad, implica un aumento de las penas y es idéntica a la proposición de ley presentada por el Partido Popular ya en el mes de diciembre. El PSOE registrará la reforma como una proposición de ley en el Congreso.

Justicia propone castigar con entre 1 y 5 años de cárcel las agresiones sexuales cuando exista violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima, pero las penas irán entre 6 y 12 años cuando exista además penetración. En casos de agravantes, la horquilla que se propone va de los 5 a los 10 años cuando no haya penetración y entre 12 y 15 cuando sí la haya.

Esas penas las recoge también la propuesta del Partido Popular, que fue registrada en el Congreso de los Diputados ya el pasado 16 de diciembre.

Los populares también recogen un rango de penas entre 1 y 5 años de cárcel para las agresiones sexuales cometidas con violencia e intimidación y de 6 a 12 en el mismo caso con penetración. Igualmente, se elevan las penas con agravantes, castigados en una horquilla de 12 a 15 años de cárcel. La Ley del sólo sí es sí rebaja esa horquilla en su rango inferior, quedándose entre los 7 y los 15 años de prisión.

La propuesta del Ministerio de Justicia, adelantada por la Cadena SER, ha sido confirmada por el ministro de la Presidencia. Félix Bolaños ha asegurado este lunes que el Gobierno corregirá la ley para paliar los «efectos indeseados» que se han producido desde que esta entró en vigor.

Bolaños ha aseverado que esta reforma se llevará a cabo de la mano de «los expertos, catedráticos y magistrados que más conozcan esta parte de nuestro derecho penal».

Cabe recordar, como reveló en exclusiva OKDIARIO, que Moncloa era conocedora desde el primer momento de la rebaja de penas e incluso mostró su desacuerdo al Ministerio de Igualdad.

«El resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves», aseveraba el Ministerio de la Presidencia en un informe que ha tratado de esconder incluso al Parlamento. Moncloa, además, era conocedora de las advertencias de jueces, expertos, grupos parlamentarios e incluso víctimas de delitos sexuales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avisó en un informe muy crítico que la rebaja de las penas conduciría a una revisión de las condenas. Todos esos avisos, sin embargo, fueron desoídos por Pedro Sánchez, que aprobó el proyecto de ley en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021.

Es más, el propio presidente socialista se declaró «orgulloso» de la norma cuando ya se estaban produciendo rebajas y excarcelaciones. «Estamos yendo en el camino correcto, me siento orgulloso de la ley, me siento confiado en el trabajo de jueces y fiscales», ensalzó por ejemplo el pasado noviembre. Sánchez ha defendido además la Ley del sólo sí es sí para construir «un lugar más libre y seguro para las mujeres».

En cualquier caso, es importante destacar que la reforma no evitará las revisiones de condenas de aquellos delincuentes que actualmente estén en prisión y sólo será de aplicación en los hechos que se juzguen en adelante.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha ofrecido su apoyo a Sánchez para reformar la ley de forma inmediata.

«Le garantizo el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros, el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios y la sensibilidad que no ha demostrado con las mujeres españolas en los últimos meses», ha aseverado Feijóo este lunes.

Rechazo de Igualdad

El Ministerio de Igualdad ha rechazado la propuesta del PSOE porque entiende que supone volver al modelo anterior y no poner el centro en el consentimiento, «el corazón» de su norma. Insistir en el consentimiento, como pide Irene Montero, no implica en ningún caso rebajar las penas como ocurre con su ley.

Igualdad ha presentado su propia propuesta, que no recoge revisión alguna de penas. El departamento de Montero considera que esta situación es consecuencia de una incorrecta aplicación del derecho transitorio de la propia ley.

Por eso, proponen un Plan de medidas para la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres.

Entre las medidas que recoge este Plan, está doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual; reforzar la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliar sus competencias a las violencias sexuales; garantizar la asistencia jurídica gratuita a las victimas e incluirlas en el Servicio de Atenpro desde 2023; reforzar las unidades de valoración forense integral; o hacer formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de justicia e Interior así como de la Educación y de la Sanidad.