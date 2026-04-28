Un joven dice en TikTok ser el asesino de Adra: «Soy el nieto de Saúl el Viejo y yo soy el que lo hizo»

Un joven ha confesado en TikTok que mató a otro de 22 años el 2 de junio de 2025 en una vivienda de Puente del Río, en Adra (Almería), y ha retado a la Guardia Civil con un mensaje: «Aquí está el autor, aquí está el que lo hizo». El vídeo, difundido por el nieto del que es el principal sospechoso, ya forma parte de la investigación del crimen.

La Guardia Civil ha incorporado a sus diligencias el vídeo difundido en TikTok por el nieto del principal sospechoso del homicidio, Antonio Santiago Muñoz, conocido como Saúl el Viejo, sobre quien consta una orden judicial de búsqueda y detención.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que el clip, de apenas un minuto de duración, obra ya en poder de los investigadores. Los agentes tratan de verificar las afirmaciones del joven y estudian también las amenazas de muerte vertidas contra la familia de la víctima.

La pasada semana, la Guardia Civil difundió una imagen del supuesto autor material del crimen y pidió colaboración ciudadana para detener a Antonio Santiago Muñoz, después de que hayan transcurrido más de diez meses desde los hechos.

En el vídeo, el nieto de Saúl el Viejo critica la actuación de la Guardia Civil y de los órganos judiciales, y asegura que fue él quien disparó con una escopeta contra la víctima. «Estáis haciendo un trabajo de mierda. Aquí está el autor, aquí está el que lo hizo», afirma en la red social.

Según su versión, él habría empuñado el arma y apretado el gatillo la mañana en la que se produjo el crimen. El origen de los hechos fue una disputa vecinal por el volumen de la música. «Empezó a faltarle el respeto a mi abuelo», sostiene el joven como motivo que le habría llevado a actuar.

El autor del vídeo también se dirige entre insultos a los familiares del fallecido y asegura que ninguno de ellos vio lo ocurrido porque no se encontraban en la estancia de la vivienda donde sucedieron los hechos. «Tú no viste nada, mentirosa», dice a la madre de la víctima.

Además de autoinculparse, el joven amenaza con acudir a Adra y «matar» a algún familiar del fallecido. También reta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a cambiar el foco de la investigación. «Haced el trabajo bien, haced el trabajo bien, que si no vais a buscar una desgracia», advierte.

La Guardia Civil mantiene como prioridad la detención del supuesto autor material del crimen, que huyó junto a otros familiares y allegados de Adra nada más producirse los hechos. El Instituto Armado define a Saúl el Viejo como una persona «armada y peligrosa».

Por ello, ha pedido que, en caso de localizarlo o verlo, se extremen las medidas de precaución y se avise «a la mayor brevedad posible» a la Comandancia de Almería. Para ello ha facilitado los teléfonos 950 256 122 y 062, así como el correo electrónico [email protected].

El crimen se produjo en una plazoleta de la calle Marte, en la barriada de Puente del Río. El 112 recibió sobre las 9:00 horas varios avisos por disparos y por una pelea con más de una veintena de personas implicadas.

El enfrentamiento se originó cuando un hombre de 60 años recriminó a otro que bajara el volumen de la música. La discusión vecinal derivó en un tiroteo en el que el joven de 22 años fue alcanzado por un disparo de escopeta y murió poco después a consecuencia de las heridas.

En los días posteriores, la investigación continuó abierta sin detenidos en medio de un clima de tensión por el incendio de cuatro viviendas vinculadas a allegados del presunto autor. También se reforzó la presencia de agentes para evitar «revanchas» y pedir «calma» en la zona.

El 17 de junio de 2025, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza, para uno de los miembros del clan de los Saúles que se entregó por su presunta participación en los hechos.