IU «no entiende» por qué cabrea tanto el acercamiento de etarras: «Los familiares no son delincuentes»

En Izquierda Unida Andalucía (IU-A) no entienden por qué «enfurece tanto» el acercamiento de asesinos de ETA que el Gobierno está llevando a cabo a cambio de que Bildu apoye al Ejecutivo de Sánchez, tal y como admitió el propio Arnaldo Otegi, etarra condenado y líder de la formación proetarra. Así, Toni Valero, líder de IU-A, ha compartido en sus redes sociales un comentario que alega que «no creo que una celda y un patio sea muy diferente en Basauri y en Puerto de Santamaría». En cambio, continúa el texto, «para los familiares no es lo mismo» y «hay que recordar que sus familiares no han cometido ningún delito».

Con este texto, IU-A se posiciona claramente en favor de otorgar beneficios penitenciarios a los etarras, en contra de lo que sucede con el resto de reos en España, que por no haber sido de ETA no disfrutan de los mismos privilegios que los asesinos.

Marlaska se defiende

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha considerado «triste» y «ruin» que el PP «instrumentalice» el terrorismo para criticar al Gobierno por el traslado de presos de ETA a cárceles del País Vasco y ha insistido en que es una medida que responde a la aplicación de la ley.

«Parece haber olvidado el PP que a ETA le venció el estado de derecho, le venció la ley», por lo que «me parece que el estado de derecho tiene que seguir aplicando la ley tras derrotar a la organización terrorista», ha sentenciado a preguntas de la prensa por las recientes críticas de los ‘populares’.

A juicio de Grande-Marlaska, el partido «siempre ha instrumentalizado el terrorismo y fundamentalmente el de ETA» a pesar de tratarse de un «fenómeno desgraciado en la historia de nuestro país que tanto dolor nos causó», pero ha remarcado que fue el PP el que «acercó a más de 500 presos de la organización separatista ETA a Euskadi» cuando todavía «asesinaba».

Sin embargo, ha defendido que es ahora cuando el acercamiento de los presos a su entorno responde a la ley, una vez que ya no existe la política antiterrorista que en su momento avaló la dispersión de los reclusos.

Una vez que la banda se disolvió, se volvió a aplicar la ley penitenciaria y se recuperó el derecho de los internos a cumplir condena cerca de su entorno familiar. «El Estado de derecho venció a ETA aplicando en la ley y esa es su fortaleza, que sigue aplicando la ley en el día a día», ha repetido el ministro, aclarando que los traslados se deciden con estudios individualizados y a propuesta de las juntas de tratamiento penitenciario.