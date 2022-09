El protagonista de la mañana era Juanma Moreno y su nueva Andalucía, pero era inevitable que el problema linguístico de Cataluña saliera a la palestra y Alberto Núñez Feijóo, al que algunos han criticado por no asistir a la multitudinaria manifestación de ayer en Barcelona, les respondiera durante la presentación del presidente de la Junta. El líder del PP ha despejado cualquier duda al denunciar a quienes a «quieren hacer del castellano una lengua extranjera» y a Sánchez por «consentirlo».

Feijóo ha dejado claro su compromiso con todas las lenguas de España y ha advertido que «no se combate la intolerancia con intolerancia». Lo ha dicho en la presentación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un desayuno informativo del Grupo Joly en Madrid, donde ha elogiado un andalucismo «moderno, regenerador y abierto al porvenir» y ha defendido el autonomismo de su partido.

El líder del PP ha explicado que no hay que buscar ninguna «fórmula mágica» para el encaje territorial de España porque este problema ya está resuelto. El verdadero problema -ha enfatizado Feijóo- es que a los independentistas no les guste y el PSOE, vía Sánchez, intente provocar cambios sólo por su interés en «congraciarse» con ellos para no perder su apoyo parlamentario.

«Algunos quieren hacer del castellano una lengua extranjera en Cataluña y el Gobierno lo consiente, nosotros no lo haremos. Algunos quieren que la escuela catalana sea un laboratorio para impulsar un monolingüismo empobrecedor, el Gobierno lo tolera, nosotros no lo haremos. Algunos desacatan sin pudor las sentencias y el Gobierno se inhibe, nosotros no lo haremos», ha sentenciado contundente el líder del PP.

Y, por supuesto, se ha comprometido a defender todos los idiomas con el estado de derecho y hacerlo a su «manera» porque «no se combate la intolerancia con la intolerancia».

«Un gran líder»

En cuanto a Juanma Moreno, lo ha definido como uno de los «más brillantes representantes de la nueva política». Es un «gran líder», ha añadido Feijóo, y ha puesto su gestión y su reciente victoria en Andalucía como ejemplo a seguir porque, según ha subrayado, los andaluces han demostrado que el «insulto y el miedo» se han convertido en un «boomerang» contra el PSOE. Esta ha sido la presentación que ha hecho el líder popular del presidente andaluz, que ha pronunciado una conferencia en Madrid auspiciada por el Grupo Joly.

«Andalucía ofrece lecciones de extraordinario valor en este momento crucial de la política española. Nos enseñan los andaluces que hay dos armas políticas que se han devaluado irremisiblemente: el insulto y el miedo, trucos que ya carecen de eficacia cuando la ciudadanía posee una gran madurez democrática». Un discurso de Feijóo que ha aplaudido buena parte de la cúpula del PP presente: Cuca Gamarra, Elías Bendodo y Juan Bravo, estos dos, precisamente, dos ex colaboradores de Juanma Moreno que el nuevo dirigente del PP se ha traído a Madrid.

Además, a este acto ha acudido también buena parte del equipo de Gobierno de Mariano Rajoy y de José María Aznar, como la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el ex ministro y ex comisario europeo Miguel Arias Cañete; el ex ministro de Interior y ex secretario general del PP, Ángel Acebes; la ex ministra de Agricultura Isabel García Tejerina; la ex titular de Empleo Fátima Báñez; o el ex portavoz del Gobierno y ex ministro de Cultura Iñigo Méndez de Vigo.

Feijóo ha arrancado su discurso asegurando que su «amigo» Moreno es un servidor público que acaba de lograr una mayoría absoluta «histórica» y que ha conseguido hacer de su tierra un modelo de «estabilidad, liderazgo y de gobierno de mayorías» tras «cambiar el sino de una de las CCAA más importantes de Europa». Según ha añadido, esta autonomía antes estaba a la cabeza en datos de paro y ahora lidera la creación de empleo.