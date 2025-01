Una española se convierte al Islam por su novio y carga contra los católicos: «No lo hacen bien, yo sí»

Noelia Porras es una joven de 23 años nacida en Córdoba que decidió trasladarse a Granada en 2022 para encontrar trabajo. Lo encontró, sí; pero también encontró una nueva religión: la musulmana. En los últimos días, esta joven española se ha hecho viral en redes sociales porque publicó un vídeo en el que explicaba que, en su opinión, no había tenido un buen trato cuando fue a renovarse el DNI porque quería salir con su hiyab en la fotografía. OKDIARIO Andalucía ha hablado con ella, y nos ha explicado cómo ha sido su conversión y los motivos que le han llevado a dejar atrás a los católicos porque «no lo hacen nada bien».

Esto solo pasa en España 🇪🇸, en otro lado son normales pic.twitter.com/QCBoKNZJgS — 💗 𝑇𝑎ℎ𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑧𝑖𝑔ℎ ☾✶ (@TahiaAmazigh) January 23, 2025

«Yo he nacido en una familia cristiana, estuve seis años en un colegio católico, y yo siempre he sido creyente de Dios. ¿Qué pasa? Que yo he tenido siempre unas preguntas a lo largo de mi vida que hasta que no he conocido el Islam no se me habían respondido», explica esta joven cordobesa, que relata cómo fue su transición de una religión a otra: «Yo vine a Granada por trabajo, empecé en un bar, y aquí en Granada es conocido y sabido que hay muchos inmigrantes: hay mucho marroquí, hay mucho sirio… Y en mi restaurante la gran mayoría de compañeros eran musulmanes. Entonces, claro, pasábamos muchas horas juntos, porque yo tenía preguntas y ellos me las respondían. Me decían que fuera a preguntar a una mezquita porque ellos no sabían algo o me recomendaban leer determinados libros… Y así fui formándome hasta que decidí ser musulmana».

Cuando es cuestionada sobre el machismo de su religión, en la que muchas mujeres están obligadas a taparse, Porras niega la mayor: «No. De hecho las mujeres deberían taparse. Porque esto es elección. De hecho, es que está escrito en mi religión, que está prohibido coaccionar u obligar a alguien a hacer algo que no quiera. Es decir, el día de mañana cuando yo tenga a mis hijos, si no quieren ser musulmanes yo no puedo obligarlos. Ese es un principio de mi religión».

«Hay de todo en esta vida, algunas se lo pondrán por decisión propia y otras no. Es como la muchacha que se pincha labios. Algunas lo hacen por decisión propia y otras lo hacen porque la sociedad les ha creado ese complejo», esgrime la joven musulmana, a la que la cuestionamos el comparar una operación estética con llevar el hiyab. «¿Tú lo llevas por complejo?», le preguntamos. «No, no, claro que no. En mi caso es porque me entrego a Dios y Dios me ha pedido que lo haga. Y te digo, igual que me lo ha pedido a mí, los hombres también tienen un awrah (partes del cuerpo que deben ser cubiertas) que tapar. ¿Qué pasa? Que ellos no la suelen cumplir. Ese es su problema, de ellos con Dios. Yo estoy tranquila con el mío», responde. Porras, que admite que su pareja es musulmana, explica que en la familia de su novio no todas las mujeres llevan el hiyab «a excepción de las ancianas».

Sobre su familia, la cordobesa admite que, aunque cree que «no se lo han tomado mal», sí considera que «es algo que choca». «Mi familia no se lo ha tomado mal. Es algo que choca. Una de mis abuelas es muy católica. Pero es que, si nos ponemos a analizar el catolicismo, la gente que es católica hoy en día no lo está haciendo nada bien. De hecho, yo lo hago mejor que los católicos», considera Porras.

«¿Por qué lo haces mejor que los católicos?», le preguntamos, a lo que la joven responde: «Por ejemplo, en la Biblia está escrito que está prohibida la adoración de imágenes, ¿y por qué en cada Iglesia hay un Cristo? ¿Por qué se celebra la Semana Santa? Eso es solo uno de los ejemplos que tengo. Tengo muchísimos».

Conversión

«Yo vine a Granada en 2022, en agosto, y en septiembre empecé a conocer el Islam de cerca. Lo estuve estudiando a finales de 2022 y principios de 2023. En ese momento, sentí que las preguntas que yo tenía estaban siendo respondidas. Todas, todas, todas», esgrime Porras, que recuerda cómo «fui poniendo en práctica los preceptos para ver si yo era capaz de cumplir con lo que la religión me pedía, porque si no es como no ir a trabajar y pedir un sueldo. Tienes que dar algo para recibir otra cosa a cambio. Entonces hice el Ramadán, por gloria de Dios, y es que me fue supersencillo».

Por último, Porras considera que la religión musulmana se aproxima más a Dios que la católica. «Pero ya no sólo es la aproximación en el tema de la fe. En el tema científico es una maravilla el leer cosas que han sido reveladas hace 1.446 años y que se han descubierto ahora en la actualidad hace 30», concluye.