Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía, tiene al enemigo en casa. A las voces críticas de las últimas semanas se suman ahora casi medio centenar de socialistas andaluces que piden «un nuevo rumbo y una nueva dirección» en el partido, que suma cuatro derrotas consecutivas en las urnas frente al PP (autonómicas de 2022, municipales y generales de 2023 y europeas de 2024). Todas con Espadas al frente, que ya ha anunciado que optará a la reelección como líder del PSOE-A.

El artículo, titulado Andalucía y el socialismo andaluz, aparece publicado este miércoles en los diarios del Grupo Joly y viene firmado por 48 personas, entre ellas José Caballos, ex portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía y senador, tres ex presidentes de la Diputación de Málaga (Juan Fraile, Salvador Pendón y José María Ruiz Povedano), un ex presidente de la Diputación de Sevilla (Luis Navarrete) o Juan Manuel Flores, quien fuera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla durante el mandatos del propio Espadas.

El artículo comienza recordando que en 1977 el PSOE ganó las primeras elecciones en Andalucía con el 36,7% de los votos y 27 diputados, y logró mantenerse en el poder hasta 2018: «Gobernamos nuestra tierra para hacerla más justa, próspera y moderna».

También critican la gestión del presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, a quien acusan de «malgastar» fondos estatales «en regalos fiscales a los ricos y en contratas a empresas privatizando servicios públicos», pero «aun así -añaden- el PP logró en las andaluzas de 2022 mayoría absoluta con 19 puntos, 700.000 votos y 28 diputados más que el PSOE». «Tras esta derrota, el que fue estandarte del socialismo español sumó otras tres en dos años. Un ciclo completo tan inédito que incluso» Espadas reconoció en septiembre ante la prensa que «no se han cumplido los objetivos» que él se propuso.

«Este ciclo tan negativo, especialmente en las andaluzas, empezó en diciembre de 2018 pues, aun siendo primera fuerza y con la misma candidatura (Susana Díaz), el PSOE de Andalucía tuvo 400.000 votos y 14 diputados menos que en las anteriores de 2015», continúan, si bien Moreno fue investido con los apoyos de Cs y Vox y el PSOE-A se quedó fuera del Gobierno de la Junta por primera vez en su historia.

«Sobran diatribas inútiles en torno a quien, y en qué medida, atribuir responsabilidades por los peores resultados del socialismo andaluz en cuatro décadas. Lo que corresponde ahora, antes de caer en el absurdo continuismo de un presente que ni recuerda ni espera, es apostar por un nuevo rumbo y una nueva dirección del PSOE de Andalucía que, sobre la base de una militancia reactivada y participativa en un partido fuerte, levante las expectativas de la mayoría social progresista, que nos está esperando», advierten.

El artículo concluye con una oda a Pedro Sánchez, de quien destacan su «coraje y determinación», y a quien garantizan su «apoyo» en el próximo Congreso Federal del PSOE que se celebrará en Sevilla, ya que «sus políticas progresistas están beneficiando a muchos millones de españoles». Destacan también que, «contra viento y marea y contra todo pronóstico», ha sido capaz de «mantener la Presidencia del Gobierno con casi 4 puntos y 900.000 votos más que en 2019».

«El socialismo democrático andaluz volverá a ser, si se lo propone y se une en torno a un nuevo proyecto para la Andalucía del siglo XXI, la casa común de la izquierda y el gran partido de los andaluces», zanja el manifiesto.

Cabe recordar que semanas atrás, otro portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, hoy diputado raso, pidió su cese inmediato, como también lo han hecho ex dirigentes socialistas, alcaldes y ex alcaldes a lo largo y ancho de la comunidad. A nueve días del Congreso Federal del PSOE, Espadas está, más que nunca, contra la espada y la pared, y son sus propios compañeros los que piden su cabeza.