Entradas de Viva Suecia en Icónica Santalucía Sevilla 2026: cuándo salen, precios, dónde comprarlas y fecha

La Plaza de España de Sevilla volverá a convertirse en el epicentro de la música nacional e internacional el próximo año. El Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026, una de las citas culturales más importantes del sur de Europa, continúa ampliando, y esta vez lo hace con Viva Suecia, una de las bandas más queridas del panorama indie español.

El grupo murciano actuará el 7 de junio de 2026 en la capital andaluza, y las entradas estarán disponibles a partir de las 13:00 horas de este jueves, 13 de noviembre, en la web oficial del evento, www.iconicafest.com

Viva Suecia en Icónica Santalucía Sevilla 2026

«La mezcla inconfundible de guitarras poderosas y letras cargadas de emoción, hacen que Viva Suecia tenga una conexión brutal con el público. Sevilla se prepara para cantar, saltar y vivir uno de los conciertos más esperados del año del panorama indie-rock en la Plaza de España de Sevilla».

El anuncio de Viva Suecia refuerza la apuesta de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 por combinar grandes nombres internacionales con lo mejor de la música española. El grupo, formado por Rafa Val (voz y guitarra), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo) y Fernando Campillo (batería), se une a una programación que ya cuenta con artistas de primer nivel como Aitana (4 y 5 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Marilyn Manson (6 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio).

La cita en Sevilla formará parte de la gira «Hecho en tiempos de paz», el tour más ambicioso de Viva Suecia hasta la fecha. Este espectáculo recorrerá toda la geografía española, con paradas en ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Granada, Alicante, Pamplona, Toledo y Murcia, donde las entradas para algunas fechas se agotaron en apenas unas horas. El tour arrancó el pasado 31 de octubre con un concierto histórico en el Movistar Arena de Madrid; la segunda cita madrileña está prevista para marzo de 2026 y promete repetir el éxito.

‘Hecho en tiempos de paz’: un canto a la emoción

Desde sus inicios en Murcia hace más de una década, Viva Suecia se ha convertido en uno de los referentes del rock alternativo español, combinando la fuerza de las guitarras con una profundidad lírica poco habitual en el panorama actual. Han pasado de tocar en pequeños clubes a llenar los principales festivales del país (como el Mad Cool, el Sonorama Ribera o el Warm Up), y ahora se preparan para afrontar una etapa de grandes recintos.

A lo largo de su trayectoria, han recibido varios reconocimientos, incluyendo el Premio MTV EMA al «Mejor Artista Español» y múltiples nominaciones en los Premios MIN de la Música Independiente.

El 10 de octubre, Viva Suecia lanzó su esperado nuevo álbum, «Hecho en tiempos de paz». En este trabajo, el grupo apuesta por un sonido más maduro, con letras introspectivas y una producción de alto nivel. En palabras del vocalista Rafa Val, «este disco es un reflejo de lo que hemos vivido, de la necesidad de encontrar calma en medio del ruido. Es una reconciliación con lo que somos».

Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

El festival, que celebrará su sexta edición en 2026, se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes del panorama europeo. Organizado por Green Cow Music con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y el patrocinio oficial de Santalucía, el Icónica Fest combina música, arte y experiencia sensorial en la Plaza de España.

En solo cinco ediciones, el festival ha reunido a artistas de la talla de Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre o Kylie Minogue, entre muchos otros. La pasada edición, Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025, cerró con cifras récord: 277.000 asistentes y un impacto económico de 230 millones de euros.

«Icónica es más que un festival: es una experiencia inmersiva, una manera de redescubrir la Plaza de España como escenario vivo del arte y la cultura».

En resumen, el próximo 7 de junio de 2026, la Plaza de España de Sevilla vibrará al ritmo de Viva Suecia. La banda murciana promete una noche en la que la emoción y la música se fundirán bajo las luces de uno de los escenarios más emblemáticos del país. Como reza uno de los temas de su nuevo disco, «Hecho en tiempos de paz», «todo lo que somos está hecho de momentos».