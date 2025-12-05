Encuentran en una cuneta el cadáver de una británica desaparecida hace 80 días en un pueblo de Almería

El Ayuntamiento de Chirivel (Almería) ha confirmado este viernes el hallazgo del cadáver de Geraldine, la mujer británica de 73 años que desapareció el pasado 17 de septiembre en la pedanía de El Contador.

El rastro de la mujer, que padecía cierta discapacidad cognitiva, se perdió hace casi tres meses. Salió de su casa en chanclas y en pijama, con comida para alimentar unos gatos, y no regresó. Su marido denunció los hechos al día siguiente. Desde entonces se habían desplegado numerosos dispositivos de búsqueda con la participación de la Guardia Civil, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), unidades caninas y medios aéreos, pero sin resultados hasta ahora.

El cuerpo sin vida ha sido localizado esta mañana en la autovía A-92, a la altura del kilómetro 80 en sentido Las Vertientes, pedanía de Cúllar (Granada), a escasos dos kilómetros de Chirivel. El aviso al 112 ha llegado a las 9:05 horas por parte de los trabajadores de mantenimiento de la vía, que informaban del hallazgo de un cadáver en una zona profunda de la cuneta.

La crecida de la hierba tras las lluvias había dificultado la visibilidad, impidiendo que el cuerpo fuera localizado en los numerosos rastreos a pie y en helicóptero efectuados semanas atrás, según ha informado el alcalde de Chirivel, José Torregrosa.

La mujer ha podido ser identificada de forma preliminar por su aspecto y vestimenta, ya que llevaba ropa oscura coincidente con la del día de su desaparición. A falta de las pruebas de ADN, «no hay duda» de que se trata de la vecina británica, según ha trasladado el alcalde a Efe. La autopsia determinará la causa de la muerte.

La principal hipótesis apunta a un accidente, posiblemente una caída o un episodio de desorientación que condujo a la mujer hasta esa zona de difícil acceso visual. No obstante, será la investigación judicial la que determine las causas exactas del fallecimiento.

El Ayuntamiento de Chirivel ha expresado su «más sincero pésame» a su familia, amigos y allegados en estos momentos de «enorme dolor». La corporación municipal ha agradecido «el trabajo, la coordinación y la dedicación» prestada durante más de dos meses por los efectivos de Guardia Civil, Protección Civil, 112, Infoca, Bomberos y Policía Local de municipios vecinos, así como a los voluntarios que han participado «intensamente» –por equipos y en radios de más de cuatro kilómetros– en las labores de búsqueda.