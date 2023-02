Durísimo comunicado del sindicato de la Policía de Sevilla contra el socialista Muñoz: «Pasamos miserias»

La Policía Local de Sevilla está harta del alcalde socialista de Sevilla, Antonio Muñoz, y el sindicato CSIF ha lanzado un durísimo comunicado en el que cuentan sus «miserias» mientras el líder del consistorio hispalense se da «golpes en el pecho».

«En el día de hoy nuestro alcalde ha presentado un nuevo invento. Resulta que ahora se han unido dos unidades Turística y Estaciones-Aeropuerto para reforzar en la zona centro el trabajo de la primera. Una venta de humo porque estamos en elecciones», comienza el comunicado, que esgrime que «resulta que a los 13 componentes de la unidad de Estaciones y Aeropuerto, que no dan abasto con lo que tienen y no pueden cubrir todos los turnos por falta de personal, les faltan aún 11 policías, y encima ahora se van a dedicar a reforzar el trabajo de la policía turística. Vamos, lo que viene siendo desvestir un santo para vestir otro. ¡Verás lo contentos que se van a poner los taxistas cuando se enteren!».

Con respecto a la policía turística, desde el sindicato CSIF dicen que es «tres cuartos de lo mismo». «A día de hoy -explican-, son 21 policías los que la forman. Dicen que sólo le faltarían tres policías, pero con ese número de efectivos es imposible cubrir los tres turnos de trabajo que tienen. ¿Qué es lo que hace nuestra Jefatura? Pues cargarse de lunes a viernes el turno de las 18:00 horas y no pasa nada. ¿Y los fines de semana? Pues lo mismo; muevo a mi antojo a los policías y si no los hay, pues no pasa nada. Mientras que otras unidades se refuerzan los fines de semana mediante productividades, la policía turística no importa, eso sí, este jueves el alcalde se ha dado golpes de pecho defendiendo el trabajo de los compañeros».

🟢Hoy hemos asistido a una nueva venta de humo.

🟢Han reforzado policía turística sumándole la unidad que vigila las estaciones y el aeropuerto.

❌Desvisten un santo para vestir otro.

🟢@antoniomunozsev los experimentos con gaseosa. Arregle mejor lo que tenemos.

Pero el comunicado no acaba ahí. Y, de hecho, aumenta la dureza del tono: «A más de unos nos hubiera gustado coger el micrófono y contarle al respetable allí congregado las verdades del barquero y las miserias por las que están pasando los compañeros de la policía turística. Hace más de tres años que los compañeros no reciben la compensación económica por trabajar de paisano, pero lo más gracioso es que es la propia Jefatura es quien los deja con el culo al aire porque según la notificación que han recibido algunos compañeros el ayuntamiento dice que no les reconoce el año 2020 porque ese año tenían asignado uniforme. ¿Perdona? ¿Quién es el lumbreras que todavía no sabe que turística trabaja de paisano?».

Y siguen. «Pues si queremos rizar el rizo en la orden de servicio de los fines de semana que publica la Jefatura, sale que los compañeros trabajarán vistiendo el uniforme reglamentario, prendas que no tienen. Eso sí, la semana que viene los han citado para tallarles para darles ropa de paisano. ¡Expectantes estamos para ver cómo sale el invento! Mientras tanto, pues este jueves nuestro alcalde, nuestro delegado y nuestro jefe han vendido humo como hicieron con los drones, con la unidad de intervención, con los agentes tutores… Estamos en elecciones y aquí se vende lo que haya que vender. ¡No nos extrañaría que presentaran otra vez la unidad ciclista con las bicis que compraron hace más de 10 años!», concluyen desde el sindicato CSIF.