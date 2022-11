Un diputado de Vox llama «golfos» a los socialistas andaluces y Aguirre le echa de la tribuna del Pleno

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), ha ordenado este jueves al portavoz adjunto de Vox, Javier Cortés, que abandonara la tribuna de oradores del Pleno de la Cámara y cesara su intervención tras llamar «golfos» a los parlamentarios del PSOE-A. Cortés se ha negado a retirarlo alegando que los socialistas le habían llamado previamente «fascista».

Durante el debate de la proposición no de ley del PP-A relativa a la «no revisión de los delitos de sedición y malversación», Cortés se ha pronunciado del siguiente modo: «Señorías del Partido Popular, con toda la humildad. Antes hablaban de señores y señoras socialistas. ¿Saben cómo yo les llamo? Golfos del Partido Socialista andaluz».

Sus palabras han provocado el revuelo y la protesta de los parlamentarios socialistas y el reproche de Aguirre. «Un momento, un momento. Retire las palabras ofensivas», ha pedido al diputado de Vox. «No las retiro señoría, lo siento. Me han llamado fascista y antidemócrata», ha replicado Cortés. Antes de abandonar la tribuna del Pleno, se ha dirigido por última vez al secretario general del PSOE-A, el partido de los ERE: «Señor Espadas, devuelvan todo el dinero robado». Y el presidente de la Cámara se ha visto obligado a interrumpir definitivamente su intervención: «Señoría, no puede seguir».

Cortés ha abandonado la tribuna de oradores, entre aplausos del resto de diputados de Vox, cuando aún le restaba un minuto de tiempo.

Tras abandonar el atril ha llegado el turno de intervención del diputado del PSOE-A Mario Jiménez, que ha señalado que no iban a perder «ni un segundo en responder a la indigencia intelectual y a la falta de respeto a la Constitución y al Estado de derecho». Jiménez ha manifestado que los socialistas van a «pelear con contundencia y compromiso democrático» para devolver a Vox a la «cueva de la historia de lo que no debieron haber salido nunca», y ha acusado al PP de traer «de la mano» y «a la primera línea de la política de España» a la formación de Santiago Abascal.

Tras su réplica, algunos de los diputados de Vox se han levantado de sus escaños, contrariados por lo que han considerado una falta de respeto al grupo parlamentario.

El presidente de la Cámara ha tenido que volver a llamar al orden a los diputados y les ha recordado sus «deberes», como lo son el respetar la cortesía y la disciplina del Parlamento y no interrumpir a la persona que tiene la palabra. «Señorías, tienen que cumplir las normas. Tengamos una sesión tranquila. La ofensa es el artilugio de los que no tienen conocimiento de lo que hablan. No podemos dar una imagen patética al pueblo de Andalucía. No se lo merece», ha zanjado Aguirre.