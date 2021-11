La Diputación de Sevilla, presidida por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha acogido este martes una jornada de sensibilización contra la violencia de género que ha contado con Pamela Palenciano, monologuista feminista investigada por un presunto delito de trato degradante contra los hombres y con el activista por la igualdad Justo Fernández.

La propuesta escénica de Fernández elegida para la jornada es ‘Onvres, una visita guiada a las cloacas de la masculinidad’. El escritor, divulgador e investigador en masculinidades busca ilustrar mediante una elegida sucesión de episodios reales cómo se construye el tradicional «hombre de éxito y cuáles son sus consecuencias ocultas. Un viaje con perspectiva de género a la realidad de la masculinidad más tóxica, violenta, narcisista y adicta, que se sostiene sobre el techo de cristal y sus privilegios».

Por su parte, Palenciano, que el pasado 20 de octubre declaró ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid en calidad de investigada por degradar al hombre, ha participado con su monólogo ‘No sólo duelen los golpes’, un espectáculo ofrecido también en colegios e institutos de toda la comunidad, en ocasiones frente a menores de edad.

La citada función recoge frases lapidarias como que «todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores», además de experiencias personales de la feminista jienense: «Cuando yo le he pegado a mi novio esa pedazo de hostia, mi novio reacciona así (gestos de dolor). ¿No os están entrando ganas de que le meta 26 más? Mi hostia tenía un objetivo: que el tío hablara, y como no habla, me lío a hostias con él».

‘Violencia machista y masculinidad’

La jornada de de sensibilización contra la violencia de género organizada por la Diputación de Sevilla se presenta bajo el título ‘Monólogos para pensar sobre la violencia machista y la masculinidad’ y ha sido llevada a cabo por el Área del Empleado Público y enmarcada en el II Plan de Igualdad de Empresa.

El presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, ha sido el encargado de abrir este encuentro, que busca sensibilizar a través del «teatro activista y comprometido» contra las «terribles consecuencias de la masculinidad más tóxica» y contribuir a la prevención de la violencia de género.

«Se trata de tomar conciencia para hacer posible un cambio drástico en las estructuras sociales que son origen de la desigualdad y la violencia de todo tipo ejercida sobre las mujeres», ha explicado el socialista, para el que estos monólogos pretenden «cuestionar los mecanismos ocultos de la violencia machista, así como de cualquier violencia que se apoye en los privilegios».

Con este tipo de iniciativas, la Diputación de Sevilla quiere potenciar una «actitud creativa» que fomente la construcción de «roles de género alternativos» que permitan unas relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, cuestionando el concepto tradicional de masculinidad y proporcionando claves para detectar situaciones de violencia de género.

Así, el presidente de la Diputación de Sevilla ha destacado que «la violencia machista se tiene que acabar y, para que así sea, las instituciones públicas estamos obligadas, con delito de lesa humanidad si no lo hacemos, a promover la igualdad tanto en la sociedad como en el seno de nuestras instituciones. Y a eso responde esta jornada, que busca poner de manifiesto entre los trabajadores de esta Casa la crudeza de esa violencia hacia las mujeres. No para que sólo nos mueva a la reflexión, sino para que nos lleve a la acción», ha zanjado.