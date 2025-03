El histórico jefe de prensa del PSOE andaluz difunde un bulo sobre Moreno y lo borra horas después

En un nuevo capítulo que ha puesto en entredicho la lucha contra las «fake news» que tanto ha predicado, Miguel Ángel Vázquez, histórico jefe de prensa del PSOE de Andalucía, se ha visto obligado a retractarse y borrar un tuit en el que acusaba al presidente andaluz, Juanma Moreno, de evitar preguntas incómodas en una entrevista en Canal Sur.

El episodio, ocurrido este 3 de marzo de 2025, ha levantado ampollas y generado críticas, especialmente porque ha venido de un miembro de un partido que se ha posicionado como abanderado en la batalla contra la desinformación. De hecho, Vázquez es licenciado en ciencias de la información y dedica su tiempo en redes sociales a ir dando lecciones de periodismo.

He borrado el tuit con el episodio de @Juanma_Moreno y su entrevista en el programa de Juan y Medio por el 28-F. Como lo que entendí no se ajusta a la realidad, reconozco mi error y pido disculpas a todos los que haya podido molestar.@canalsur @Juandemellado — Miguel Ángel Vázquez (@mavazquezb) March 3, 2025

Todo ha comenzado con un mensaje publicado en X por Vázquez, en el que ha asegurado que, durante un programa de Juan y Medio emitido el 28 de febrero, Moreno ha protagonizado un momento «muy ilustrador». Según el tuit, con el sonido abierto, el presidente andaluz ha dicho algo y la reportera le ha respondido: «Por supuesto, le doy el guión». El comentario, sin embargo, jamás existió. Pese a ello, Vázquez decidió difundir el bulo en redes junto a una pregunta retórica —»¿Moreno no temerá las preguntas?»—. Sin embargo, el revuelo no ha tardado en llegar: el tuit contenía un error garrafal -si es que es un error-, una interpretación que no se ha ajustado a la realidad.

Horas después, y ante la presión, Vázquez ha publicado un segundo mensaje en la misma plataforma. «He borrado el tuit con el episodio de @JuanMa_Moreno y su entrevista en el programa de Juan y Medio por el 28-F. Como lo que he entendido no se ha ajustado a la realidad, he reconocido mi error y he pedido disculpas a todos los que haya podido molestar», ha escrito, etiquetando a Canal Sur.

El mea culpa, por lo bajini y sin intención alguna de darle la misma difusión que quiso dar a una mentira, no ha evitado que el incidente se vea como un tropiezo significativo, especialmente por el perfil de quien lo ha cometido.

Vázquez, una figura clave en la comunicación del PSOE andaluz durante décadas, es precisamente quien debería haber predicado con el ejemplo en la verificación de datos y la responsabilidad informativa. Que alguien que ha estado tantos años como jefe de prensa de un partido que se ha autoproclamado defensor de la verdad y la lucha contra los bulos haya caído en una acusación infundada no solo ha sido una paradoja, sino un golpe a la credibilidad de su formación. ¿Cómo puede el PSOE reclamar credibilidad en su discurso contra la desinformación si uno de sus pesos pesados en comunicación ha cometido este tipo de errores?