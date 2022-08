El barco de Ciudadanos (Cs) continúa hundiéndose, aunque cada vez con menos pasajeros. El alcalde de Los Gallardos (Almería), Francisco Reyes, que alcanzó el bastón de mando del Ayuntamiento bajo las siglas del partido naranja, ha anunciado este lunes su decisión de sumarse al proyecto del PP, por lo que será el próximo candidato popular a la Alcaldía de su municipio.

Reyes secunda así al alcalde de Albanchez, Amador López Pardo, también regidor en la provincia almeriense y también ex de la formación liberal, que a principios de julio informó de su intención de concurrir a las elecciones municipales por el PP, formación que liderará la Junta de Andalucía los próximos cuatro años tras su aplastante victoria en los comicios del 19J.

En un comunicado, el alcalde de Los Gallardos ha asegurado que es una decisión «muy meditada» y ha agradecido la labor del PP desde la Diputación y la Junta. Francisco Reyes ha afirmado que antepone «los intereses de mi pueblo a cualquier otro» porque «desde las administraciones que gobierna, el PP ha tenido en cuenta a los gallarderos».

En este sentido, ha afirmado que «las grandes obras del municipio no habrían sido posibles sin el apoyo de la Diputación y de la Junta de Andalucía». Francisco Reyes logró siete de los once concejales del Ayuntamiento de Los Gallardos en las elecciones municipales de 2019, con casi el 60% de los votos. El PSOE se quedó con tres ediles y el PP con uno. En los anteriores comicios de 2015 Cs no había obtenido representación en el gobierno local.

«Gracias a las inversiones provinciales vamos a dar comienzo al bulevar, tenemos una nueva glorieta junto al tanatorio y muy pronto estrenaremos nuestro edificio de usos múltiples con la Policía Local, la biblioteca y el Juzgado de Paz, así como un Ayuntamiento accesible a todos los gallarderos gracias a las obras de accesibilidad», ha detallado.

Francisco Reyes ha asegurado que él y su equipo «seguirán volcados con Los Gallardos» y que «en estos momentos es fundamental contar con el apoyo de un partido de Gobierno en la provincia y en Andalucía».

El alcalde de este pequeño pueblo almeriense de algo menos de 3.000 vecinos ha concluido su comunicado mirando al futuro: «Tenemos grandes proyectos para el municipio y vamos a seguir trabajando como el primer día para que nuestro pueblo siga creciendo y ofreciendo más y mejores servicios».