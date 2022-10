Cs aprueba la incorporación de Juan Marín a la Junta de Moreno: «Es un cargo institucional»

Ciudadanos (Cs) ha restado importancia este lunes al hecho de que el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía y ex líder del partido en la comunidad, Juan Marín, haya sido designado como nuevo presidente del Consejo Económico y Social (CES) de la región. El partido naranja ha recalcado que esta nuevo puesto no se trata de un cargo político y que Marín no formará parte del Ejecutivo autonómico.

En rueda de prensa desde la sede nacional de Cs, el portavoz de la refundación del partido y diputado en el Congreso por Málaga, Guillermo Díaz, ha destacado que ponerse al frente del CES Andalucía es «un cargo muy institucional», por lo que no supone ningún problema en el seno de la formación.

Díaz ha alabado la figura de los miembros de Cs en Andalucía, quienes a su juicio son «los mejores gestores». En este contexto, ha subrayado el hecho de que el antecesor de Marín sea un militante del PSOE, que también fue diputado socialista en el Congreso, para insistir en que «es un cargo de naturaleza bien distinta», no un cargo de gobierno. «Consideramos que es una circunstancia diferente», ha insistido.

Juan Marín, que abandonó la primera línea política tras las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio, en las que Cs perdió la totalidad de los 21 escaños que obtuvo la legislatura pasada, llevaba semanas estudiando las diferentes ofertas que tenía sobre la mesa, tanto en el ámbito público como privado.

Finalmente, se ha decantado por presidir el CES Andalucía, un órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica. En él están representados los sindicatos CCOO y UGT, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CES), la economía social, los consumidores y usuarios, las corporaciones locales, las universidades y un grupo de expertos en las materias competencia del Consejo.

La posibilidad de que Marín se integrase en la estructura de la Junta de Andalucía en la nueva legislatura ha sido una cuestión sobre la mesa desde el día después del 19J, ya que han sido constantes los mensajes de agradecimiento expreso del presidente, Juanma Moreno, a la lealtad de Cs como socio de gobierno en el anterior mandato y, en especial, del que fuera su vicepresidente.

Moreno ha afirmado este lunes que se siente «muy satisfecho» de que Marín haya aceptado este nuevo puesto, ya que es una persona que tiene un «buen perfil» para dicha responsabilidad, además de «experiencia y talento».

El líder andaluz ha subrayado que le une «una muy buena relación personal» con el ex vicepresidente de la Junta, y ha defendido un Gobierno «más amplio» que incluya personas «de otra procedencia, no sólo de Cs, también del PSOE-A o de fuerzas andalucistas».

La incorporación de Marín, que sigue afiliado al partido, se suma a otros ‘fichajes’ realizados por el Gobierno andaluz del PP en las filas liberales, entre los que figuran la ex consejera de Igualdad Rocío Ruiz como miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía o los ex portavoces parlamentarios Teresa Pardo y Sergio Romero como delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Málaga y responsable provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Cádiz, respectivamente.