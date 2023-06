La consejera andaluza de Igualdad: «La violencia machista existe, pero hay más tipos de violencia»

La Junta de Andalucía, a través de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha mostrado su apoyo a la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, por su negativa a gobernar con Vox. López ha señalado que «respeta profundamente» a Guardiola, al tiempo que ha manifestado que «antes que políticos somos personas y tenemos nuestros propios valores».

Así ha respondido la consejera a preguntas de los periodistas sobre este asunto en Sevilla, en las que ha señalado que «cuando uno tiene vocación de servicio, cuando damos este paso, antes que políticos somos personas y tenemos nuestros propios valores. Mis valores no me los marca el PP ni ningún partido político, ni el de ninguno de los compañeros con los que convivo todos los días». «Por encima de cualquier ser humano y de cualquier cargo está la persona y los valores, y eso ni se presta ni se vende», ha abundado.

«Qué alejado está de la realidad», ha apuntado López en relación a este posicionamiento de Vox sobre la violencia de género, toda vez que ha añadido que «cuando uno tiene vocación de servicio primero tiene que conocer dónde se mete y desgraciadamente eso existe, es más que evidente».

«Para tener la aspiración de gestionar los intereses de los demás, tienes que conocerlos», y esa realidad «es palpable, es lamentable y es una lucha común», y si alguien «no tiene eso claro, creo que no tiene la formación y la información suficientes como para gestionar el presente y el futuro de todas estas mujeres y de todo un país».

Por su parte, y cuestionada por el teléfono contra la violencia intrafamiliar -una exigencia de Vox en la anterior legislatura- ha asegurado que «sigue recibiendo llamadas».

«La violencia machista es una realidad, pero existe desgraciadamente otro tipo de violencia, sobre las personas mayores, que también la vamos a trabajar más profundamente, la violencia sobre los menores, y la violencia de los hijos sobre padres», por tanto, «mientras yo tenga esta responsabilidad quiero una comunidad libre de todo tipo de violencias y creo que es mi responsabilidad atender a toda persona que la sufran».

Finalmente, y preguntada sobre la opinión de la izquierda parlamentaria que dice que este teléfono no tiene mucho sentido, Loles López ha manifestado «que es triste que en este tema haya una batalla entre partidos políticos; por un lado Vox, que quiere que quite el IAM, y por otro, PSOE y Podemos, que quieren que quite el teléfono de violencia intrafamiliar, y no se dan cuenta que esto no va de política, no va de votos, que esto va de vidas, de vidas».

«Que dejen de meter a las mujeres y en general a todos los que sufren violencia en el debate y que se centren en arrimar el hombro. Así seremos todos más útiles, que es lo que esperan los ciudadanos de nosotros», ha concluido la titular de Inclusión Social.