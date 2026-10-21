Cielos despejados y vientos variables en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 21 de octubre de 2026, con intervalos de nubes bajas durante la mañana. Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso, mientras que las máximas permanecerán en general sin grandes cambios. Los vientos serán flojos y variables, con predominio de la componente oeste y un poniente moderado en el litoral mediterráneo que podría alcanzar intensidad fuerte en la primera mitad del día.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 21 de octubre

Sol tímido y ambiente fresco

en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento en la mañana del día, donde las nubes harán su acto de presencia, pero sin promesas de lluvia. Con temperaturas que rondan los 12 grados y una sensación térmica que puede incluso caer hasta 11, los sevillanos podrán disfrutar de una jornada fresca pero agradable. Aunque el viento soplará con una intensidad moderada, alcanzando los 10 km/h desde el este, no habrá que temer por rachas fuertes que alteren el ambiente.

Ya por la tarde, el sol llegará como un tímido invitado para calentar el día, alcanzando los 26 grados. La humedad relativa, que oscilará entre un 30 y un 85%, hará que el ambiente se sienta un poco más cargado. A medida que cae la noche, con el sol despidiéndose a las 19:38, las temperaturas descenderán suavemente hasta los 15 grados. No se espera lluvia en la tarde-noche, lo que promete una velada tranquila bajo el manto estrellado de Sevilla.

CÃ³rdoba: ambiente inestable con lluvias y viento

Córdoba despierta envuelta en una atmósfera de inestabilidad que promete un día lleno de sorpresas. Con el sol asomando tímidamente a las 08:33, el cielo presenta un manto gris, especialmente en la mañana, donde el viento comienza a soplar con fuerza, marcando el preludio de un día que no será común. A medida que avanza la jornada, las condiciones se tornan más adversas, con temperaturas que oscilan entre los 8 y los 24 grados y una alta probabilidad de lluvias que podrían llegar a ser intensas.

La mañana se presenta fresca y desapacible, con una sensación térmica que podría descender hasta los 9 grados. Sin embargo, a medida que la tarde se instala, las temperaturas alcanzarán los 24 grados, aunque la humedad alcanzará un 100%, creando una sensación de bochorno. Con ráfagas de viento que superan los 30 km/h y un cielo que no promete relajarse, se aconseja llevar paraguas a mano y no olvidar un abrigo para enfrentar los cambios que esta jornada podría traer.

En Huelva, cielo nublado y ambiente apacible

La mañana se presenta con un tiempo estable, con temperaturas suaves que oscilarán entre los 12 y los 23 grados. Un cielo ligeramente nublado acompañará la jornada, aunque sin grandes cambios esperados y con la brisa del viento soplando de manera leve durante la tarde.

Aprovechar el día para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre resulta muy apetecible. La sensación de temperaturas agradables crea un ambiente ideal para que los habitantes disfruten de sus rutinas diarias en un entorno tranquilo.

Día soleado y agradable para pasear en CÃ¡diz

El día comienza en Cádiz con un amanecer sereno y despejado, perfecto para disfrutar de la salida del sol a las 08:37. Las temperaturas rondarán los 16°C y con una humedad que se mantendrá en niveles cómodos, alcanzando un 40% mínimo. A medida que avance la mañana, la temperatura irá subiendo hasta los 21°C, creando un ambiente agradable, ideal para paseos a la orilla del mar.

Durante la tarde, los cielos seguirán despejados y la temperatura tocará un máximo de 23°C, lo que promete un final de jornada muy placentero. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 40 km/h, por lo que es recomendable tener cuidado con objetos sueltos. La puesta del sol a las 19:40 nos ofrecerá una hermosa vista en un día que se siente cálido y luminoso, con un total de 11 horas de luz.

JaÃ©n: cielos despejados y tarde soleada

El tiempo en Jaén se presenta esta mañana con cielos despejados y una temperatura agradable de 11°C, ideal para comenzar el día con buen ánimo. A medida que avance la jornada, el ambiente continuará soleado, alcanzando una máxima de 20°C, lo que promete una tarde cálida y apacible.

Con una ligera brisa del noreste a unos 10 km/h, será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. Recuerda llevar una prenda ligera para la tarde, ya que el sol se mantendrá radiante y es una excelente ocasión para disfrutar de un paseo por la ciudad.

Cielo despejado y brisa suave en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16°C. A medida que avanza el día, el cielo permanecerá mayormente despejado, permitiendo que el mercurio alcance los 27°C por la tarde, mientras una suave brisa del noreste soplará a unos 20 km/h.

En este panorama agradable, no se prevén lluvias, lo que invita a disfrutar de un día al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando la temperatura descenderá hasta los 15°C, asegurando una jornada placentera en Málaga.

Granada: ambiente soleado y agradable hoy

La mañana en Granada promete ser tranquila, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un ambiente térmico agradable, donde la temperatura rondará los 10 grados. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, elevando la temperatura hasta alcanzar los 18 grados por la tarde, creando un clima ideal para pasear al aire libre.

Ya en la noche, las condiciones seguirán siendo favorables, con cielos claros y una temperatura que descenderá a los 11 grados. Es recomendable llevar una chaqueta ligera para los momentos de más frescura y aprovechar al máximo la luminosidad y la calidez que ofrece el sol durante esta jornada.

AlmerÃ­a: día soleado y agradable con brisa

Las primeras horas traen una serenidad marcada por un cielo despejado y temperaturas frescas de 16 grados. A medida que el día avanza, la calidez se apoderará del ambiente, alcanzando los 25 grados por la tarde, con una suave brisa del sur que soplará a 10 km/h.

Hacia la noche, el ambiente se mantendrá agradable, pero es recomendable llevar una chaqueta ligera ya que la temperatura descenderá a 19 grados. Con una humedad que variará entre el 45% y el 60%, los almerienses pueden disfrutar de un día sin lluvias, ideal para salir al aire libre y aprovechar las horas de luz hasta el atardecer a las 19:25.