Pedro Sánchez, una ausencia cobarde y miserable

Que el presidente del Gobierno haya excusado su presencia en el funeral que se ha oficiado en Toledo en memoria de las víctimas del accidente de Urda con el argumento de que no asiste a ceremonias religiosas es, en primer lugar, mentira, pues hay precedentes de que, cuando le interesaba, sí asistió. Pero, más allá de lo evidente, la justificación que se ha fabricado para esconder su cobardía es de una vileza insufrible, porque significa que el presidente del Gobierno de España antepone sus creencias o no creencias personales a las obligaciones inherentes al cargo que ocupa.

En definitiva, Pedro Sánchez no ha ido a Toledo porque se trate de un funeral religioso, sino porque ha sido incapaz de enfrentarse a los reproches que podrían haberle dirigido. La excusa —el parapetarse tras el carácter religioso del acto— es innoble y le retrata de manera miserable, pero la razón fundamental de su ausencia, no nos engañemos, es la vanidad que atesora un personaje reñido con la dignidad y la más mínima nobleza, incapaz de exhibir un mínimo de empatía con el sufrimiento de las familias golpeadas en el trágico accidente de Urda. ¿De qué pasta está hecho un tipo como este capaz de huir de una ceremonia que encarna la proximidad y el afecto de una nación entera con las víctimas del mortal accidente ferroviario?

Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, tenía que acudir al funeral por una elemental cuestión moral, esa que tiene que ver con la rectitud de comportamiento que obliga a un jefe del Ejecutivo a estar donde hay que estar. Y estar en el funeral de Toledo formaba parte de sus obligaciones por encima de cualquier otra circunstancia. Que el presidente del Gobierno se haya quitado del medio demuestra hasta qué punto no entra en sus prioridades ponerse en la piel de España y de los españoles, un desprecio más a un país que le queda muy, pero que muy grande.