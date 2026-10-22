Cielos despejados y ligero ascenso de temperaturas en Andalucía, según AEMET

Las condiciones meteorológicas para Andalucía hoy, 22 de octubre de 2026, presentan cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio, aunque durante la segunda mitad del día se anticipan intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios significativos, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso en la mayor parte de la región, con pocos cambios en el litoral mediterráneo y el extremo occidental. Los vientos serán flojos y variables, con algunas ráfagas moderadas hacia la tarde.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 22 de octubre

Cielo despejado y calidez solar en Sevilla

Con un cielo que se presenta despejado a primera hora de la mañana, Sevilla se despierta llena de energía. La temperatura inicial rondará los 11 grados y el viento soplará suave desde el este, aportando una frescura agradable. A medida que el sol, que saldrá a las 08:38, comienza a elevarse, las temperaturas irán ascendiendo hasta alcanzar los 27 grados al mediodía. El ambiente se tornará algo pesado por la humedad, que rozará el 85%, pero no hay riesgo de lluvia, lo que promete un día mayormente soleado.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá claro, aunque la sensación térmica podría rozar los 27 grados, proporcionando una calidez reconfortante bajo el sol. El viento podría intensificarse un poco, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h, así que es prudente sujetar bien las gorras y pañuelos. La luz natural disminuirá con la puesta del sol a las 19:37, marcando el cierre de una jornada que, pese a la humedad, invita a disfrutar al aire libre.

CÃ³rdoba: cielo nublado con viento fuerte

Las nubes grisáceas que cubren el cielo cordobés esta mañana presagian un día de cambios abruptos. A medida que avanza la jornada, se siente el incremento del viento en las calles, que sopla con fuerza y parece llevar consigo un aire de inestabilidad. La temperatura comienza a elevarse, alcanzando los 25°C, mientras el sol, que ha salido a las 08:34, se asoma tímidamente entre las nubes.

Sin embargo, el panorama se tornará más complicado por la tarde, cuando la sensación térmica podría sentirse como un verdadero contraste debido a las humildes mínimas de 9°C. Con una humedad relativa en aumento y ráfagas que pueden superar los 40 km/h, las probabilidades de lluvia alcanzan el 85%. Es recomendable llevar paraguas y prepararse para un cierre de jornada incierto.

En Huelva, día estable con nubes ligeras

Las previsiones indican un tiempo estable a lo largo de la mañana y la tarde, con algunas nubes que pueden asomarse, pero sin amenazas de lluvia. Las temperaturas variarán entre la frescura matutina y los agradables 25 grados por la tarde, con un suave viento que podría añadir un toque de frescura a la jornada.

Resulta un día ideal para pasear por la ciudad, disfrutar de un café al aire libre o simplemente dar un relajante recorrido por los parques. El ambiente será perfecto para realizar actividades cotidianas sin apuros.

Cielo despejado y brisa fresca en CÃ¡diz

Esta mañana en Cádiz amanece con un cielo mayormente despejado, que se mantendrá así durante la mañana, permitiendo disfrutar de una jornada agradable. Las temperaturas oscilarán desde los 15°C al mediodía, alcanzando una máxima de 24°C a lo largo del día. Con una probabilidad de lluvia mínima, no se espera que el agua haga acto de presencia, aunque la humedad se sentirá elevada, presentando un ambiente algo pesado.

Por la tarde, se espera que el cielo continúe claro, con temperaturas agradables que bajarán suavemente hacia la noche, cuando se situarán alrededor de los 20°C. El viento soplará con una velocidad media de 10 km/h, proporcionando una brisa fresca, aunque con rachas que podrán alcanzar los 40 km/h. Con la salida del sol a las 08:38 y su retirada a las 19:39, los gaditanos podrán disfrutar de más de once horas de luz y un día que, sin duda, invitará a disfrutar del aire libre.

JaÃ©n: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco y la tranquilidad. A medida que avance el día, se espera un ambiente cálido con temperaturas que alcanzarán hasta los 22 grados, manteniendo una sensación térmica agradable. La brisa, suave y constante del noreste, aportará un toque refrescante, sobre todo al mediodía.

A lo largo de la tarde, el tiempo se mantendrá favorable, propiciando un excelente momento para actividades al aire libre. No olvides llevar ropa ligera y disfrutar del sol que brillará hasta la puesta. Este día es perfecto para desconectar y aprovechar los momentos en compañía de familiares y amigos.

Cielo despejado con nubes y lluvia en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con una temperatura mínima de 13°C que invitará a disfrutar del aire matutino. A medida que avance la jornada, el termómetro alcanzará los 25°C por la tarde, proporcionando un contraste agradable bajo la brisa suave que soplará del sureste a unos 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 25 km/h.

Sin embargo, se prevé que el cielo se nuble progresivamente y que aparezcan chubascos intermitentes a partir de media mañana, mientras que la humedad podría alcanzar niveles del 80%. Es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre por la tarde, ya que es posible que algunas precipitaciones puntuales acompañen a la jornada.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, la sensación térmica irá ascendiendo hasta alcanzar los 24 grados por la tarde, brindando un tiempo agradable para disfrutar al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera en las horas más cálidas y no olvidar las gafas de sol, ya que el sol brillará con fuerza, convirtiendo esta jornada en una excelente oportunidad para pasear por la ciudad.

AlmerÃ­a: cielos despejados y tarde cálida

Las primeras horas traen consigo cielos despejados y temperaturas frescas, con mínimas que rondan los 16°C. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 25°C, ofreciendo una tarde cálida, aunque con algunas nubes que podrían hacer su aparición.

Si bien no se prevén lluvias, el viento del sureste, que soplará a unos 10 km/h, podría hacer que la sensación térmica resulte un poco más fresca en los momentos en que aumente la humedad, alcanzando picos del 80%. Se recomienda disfrutar de las horas soleadas y llevar una chaqueta ligera para la noche.